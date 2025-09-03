Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 385

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: "Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica"

Pelayo acusa a Damián y Marta de haber llevado la crisis de la fábrica al límite.

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Pelayo no puede más. Su designación como gobernador civil de Toledo pende de un hilo debido a la crisis sanitaria en la que está sumida Perfumerías de la Reina.

Miguel Ángel Vaca lo tiene claro: si no se soluciona la crisis pronto, perdería la posibilidad de conseguir su sueño. Este escándalo podría manchar su imagen pública.

“Mi designación corre peligro por lo que está pasando en la empresa de mi familia política”, dice Pelayo enfrentándose a Damián y a Marta lleno de ira.

El empresario le pide explicaciones a su mujer y a su suegro y les exige que encuentren una solución a este grave problema.

Damián le pide a Pelayo que controle sus formas y que deje de atacarlos: “Tú mejor que nadie sabes cómo funcionan estas cosas, aunque ahora estás cegado por tus ambiciones políticas”.

¿Qué pasará ahora?, ¿encontrarán una solución?, ¿Pelayo logrará su objetivo?

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: "Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica"

Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: "Ese beso fue fruto de un arrebato"

Luis trata de normalizar su relación laboral con Cristina y habla con ella: “Ese beso fue fruto de un arrebato”

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

María le confiesa a Andrés su deseo de ser madre, ¡le propone adoptar a un bebé!

Bahar saca su lado más dulce y sorprende a Evren con un despertar muy romántico
¡Qué enamorados están!

Bahar saca su lado más dulce y sorprende a Evren con un despertar muy romántico

"No puedo dejar que nadie me toque": Patricia y Julia prueban por primera vez las tripas falsas de embarazada
Un gran secreto

“No puedo dejar que nadie me toque”: Patricia y Julia prueban por primera vez las tripas falsas de embarazada

"Siento que te he perdido, mamá": Uras se sincera con su madre tras enterarse de su boda con Evren
Renacer | 2 de septiembre
Renacer | 2 de septiembre

“Siento que te he perdido, mamá”: Uras se sincera con su madre tras enterarse de su boda con Evren

Uras no ha podido ocultar lo que siente después de saber que Bahar ha decidido casarse con Evren.

Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo
Renacer | 2 de septiembre
Renacer | 2 de septiembre

Bahar le confiesa a Evren que está embarazada en medio de sus planes de boda: la noticia que lo cambia todo

Lo que parecía un futuro lleno de calma y planes de boda ha dado un giro inesperado. Bahar ha sorprendido a Evren diciéndole que espera un hijo suyo.

Los recuerdos del primer embarazo de Bahar atormentan a Timur: "Qué imbécil he sido"

Los recuerdos del primer embarazo de Bahar atormentan a Timur: “Qué imbécil he sido”

Timur enloquece al pensar que Bahar espera un hijo de Evren: ¿la venganza más dolorosa?

Timur enloquece al pensar que Bahar espera un hijo de Evren: ¿la venganza más dolorosa?

"No me da miedo el camino si es contigo": Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

“No me da miedo el camino si es contigo”: Bahar le entrega su corazón y su futuro a Evren

