Pelayo se enfrenta a Damián y a Marta: “Mi puesto como gobernador corre peligro por lo que está pasando en la fábrica”

Pelayo no puede más. Su designación como gobernador civil de Toledo pende de un hilo debido a la crisis sanitaria en la que está sumida Perfumerías de la Reina.

Miguel Ángel Vaca lo tiene claro: si no se soluciona la crisis pronto, perdería la posibilidad de conseguir su sueño. Este escándalo podría manchar su imagen pública.

“Mi designación corre peligro por lo que está pasando en la empresa de mi familia política”, dice Pelayo enfrentándose a Damián y a Marta lleno de ira.

El empresario le pide explicaciones a su mujer y a su suegro y les exige que encuentren una solución a este grave problema.

Damián le pide a Pelayo que controle sus formas y que deje de atacarlos: “Tú mejor que nadie sabes cómo funcionan estas cosas, aunque ahora estás cegado por tus ambiciones políticas”.

¿Qué pasará ahora?, ¿encontrarán una solución?, ¿Pelayo logrará su objetivo?