Marco H. Medina e Itziar Atienza dan las claves del diagnóstico de Miguel en Sueños de libertad: “Hubo que encontrar el equilibrio”

Marco H. Medina es uno de los nuevos fichajes de la nueva temporada de Sueños de libertad. El actor catalán da vida a Miguel, el hijo mayor de la familia Salazar que, junto a sus padres y su hermana, se instala en Toledo, donde puede seguir luchando por su sueño de convertirse en un gran médico.

El joven consiguió aprobar Medicina y especializarse en Pediatría con las mejores calificaciones, pero su personalidad fría y distante a la hora de tratar con los pacientes le ha relegado al mundo de la investigación. Todo cambió cuando le salvó la vida al pequeño Juanito y, a cambio, recibió la oportunidad de convertirse en el médico del dispensario de la colonia.

Sus padres siempre han sido conscientes de que su hijo tiene un carácter difícil e indolente, pero nunca habían entendido por qué, hasta que Luz arrojó la respuesta a su comportamiento. La médico sospechó que el joven podría padecer un trastorno autista y no dudó en comentárselo al joven, que a pesar del rechazo inicial, lo aceptó y pudo poner nombre y apellidos a su carácter especial.

Hemos preguntado a Marco H. Medina sobre ello y nos ha dado todas las claves de su personaje después de conocer su diagnóstico. ¿Cómo se ha preparado el papel? ¿Qué ha sido lo más difícil de meterse en la piel de Miguel?

Además, Itziar Atienza también ha hablado desde la perspectiva de Nieves, una madre que sufre por su hijo y trata de protegerle en todo momento.

“Es un chico peculiar y aunque puede parecer frío, es muy sensible”

El actor catalán define a Miguel como una persona compleja, peculiar, pero sensible. Confiesa que, aunque puede parecer muy frío al principio, a lo largo de la serie, el médico irá transformándose en alguien más emocional.

Por su parte, Itziar Atienza confiesa que su hijo no tiene capacidad de gestionar sus sentimientos y que eso supone un “gran peso” en el corazón de la madre de los Salazar.

Además, la actriz desvela que incluso antes de que Miguel fuese diagnosticado con un trastorno autista, su familia era consciente de que era un chico peculiar y que tenían que cuidarle mucho: “Para Nieves su hijo es su pollito, siempre tiene que estar cerca de él protegiéndole”.

El reto de interpretar a Miguel: así se preparó Marco H. Medina

El intérprete confiesa que nunca había afrontado un papel como el de Miguel y que ha hecho un gran trabajo para encontrar el punto de su personaje: “Podía ir desde un tipo muy cascarrabias a alguien demasiado infantil, pero hemos encontrado el equilibrio”.

Ante todo, ha tenido que documentarse mucho en otras series de televisión y personajes de su estilo para encontrar muchos tics en los ojos, las manos e incluso la mirada: “Ha sido una experiencia muy chula”.

Dale al play para disfrutar de la entrevista al completo y descubre todo sobre Miguel en Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3 y en atresplayer.