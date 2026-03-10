Luz cree que Miguel podría padecer un trastorno autista, pero él no se lo toma bien: “Nadie le ha pedido que investigue nada”

Miguel se ha fijado en la revista de Luz y le ha preguntado qué estaba investigando exactamente. Ella le ha acabado confesando que la publicación iba precisamente sobre el autismo. “Empecé a interesarme gracias a usted”, le ha dejado caer.

Y además le ha enumerado todos los rasgos por los que cree que Miguel podría encajar en este perfil. Y bueno, el médico finalmente le ha acabado gritando algo abrumado, “nadie le ha pedido que investigue nada”.

Ante su reacción, Luz se ha disculpado y le ha dicho qué tan solo trataba de ayudar. Y así se ha marchado dejando la traducción del artículo en el dispensario, por si el joven quisiera echarle un vistazo más adelante. ¿Reconsiderará Miguel informarse más sobre ello?