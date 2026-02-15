Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

Marco H.Medina es una de las nuevas incorporaciones de la nueva temporada de Sueños de libertad. El actor interpreta a Miguel, el hijo del matrimonio Salazar formdo por Pablo y Nieves.

Miguel llega con sus padres y su hermana Mabel desde Tarragona a Toledo en busca de una nueva vida después de que su padre le compraselas acciones a Joaquín Merino.

"Miguel es un personaje peculiar"

Desde el día que lo conocimos, nos dimos centa de que Miguel era una persona muy especial. Metódico, obsesivo y perfeccionista, el joven Salazar se sacó la carrera de medicina con notas excelentes especilizándose en pediatría. Pero debido a su carácter distante y que le cuesta conectar emocionalmente con la gente, siempre ha estado más enfocado en el ámbito de la investigación.

Sin embargo, todo ha cambiado desde que salvó la vida a Juanito, el hijo de Begoña y Gabriel. A partir de ese momento, empezará a darse cuenta que igual estaba equivocado y que, además de la investigación, también podía ejercer y muy bien cómo médico.

Hemos hablado con Marco H. Medina y nos ha contado cómo ha sido su incorporación a la serie más vista de la televisión y nos ha confesado cómo es su personaje, al que él mismo califica como: "Extremadamente listo".

"Miguel es muy sensible y emocional"

El intéprete nos ha contado que, aunque de primeras Miguel puede parecer un poco frío, en realidad es muy sensible y emocional y que poco a poco veremos que detrás de esa fachada distante es una "gran persona".

De hecho ya hemos empezado a descubrir esa cara más emocional de Miguel y hemos visto que el joven no se puede quitar de la cabeza a Marisol, la antigua secretaria y amante de su padre, y que lo está pasando mal ya que ese amor no es correspondido.

El actor nos ha adelantado que Miguel va a vivir cosas muy emocionantes, muchas cosas por primera vez y que el espectador va a ser cómplice de ese despertar. ¿Qué aventuras le deparán?

Marco H.Medina nos ha confesado que es un honor formar parte de esta familia de Sueños de libertad y que ha conectado mucho con todo el equipo y, sobre todo, con su familia. Además, el actor nos ha revelado con quién comparte camerino y algún que otro secreto del rodaje.

¡Qué ganas de seguir descubriendo a Miguel Salazar, cada tarde, en Sueños de libertad! Dale al play y no te pierdas todo lo que nos ha contado el actor que le da vida. ¡Bienvenido, Marco!