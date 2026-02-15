Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Entrevista Exclusiva

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

El actor interpreta al hijo de Pablo y Nieves, un personaje un tanto peculiar que promete robarnos el corazón.

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

Publicidad

Marco H.Medina es una de las nuevas incorporaciones de la nueva temporada de Sueños de libertad. El actor interpreta a Miguel, el hijo del matrimonio Salazar formdo por Pablo y Nieves.

Miguel llega con sus padres y su hermana Mabel desde Tarragona a Toledo en busca de una nueva vida después de que su padre le compraselas acciones a Joaquín Merino.

"Miguel es un personaje peculiar"

Desde el día que lo conocimos, nos dimos centa de que Miguel era una persona muy especial. Metódico, obsesivo y perfeccionista, el joven Salazar se sacó la carrera de medicina con notas excelentes especilizándose en pediatría. Pero debido a su carácter distante y que le cuesta conectar emocionalmente con la gente, siempre ha estado más enfocado en el ámbito de la investigación.

Sin embargo, todo ha cambiado desde que salvó la vida a Juanito, el hijo de Begoña y Gabriel. A partir de ese momento, empezará a darse cuenta que igual estaba equivocado y que, además de la investigación, también podía ejercer y muy bien cómo médico.

Miguel Salazar descubre un nuevo medicamento que podría salvar la vida de Juanito en una carrera contrarreloj

Hemos hablado con Marco H. Medina y nos ha contado cómo ha sido su incorporación a la serie más vista de la televisión y nos ha confesado cómo es su personaje, al que él mismo califica como: "Extremadamente listo".

"Miguel es muy sensible y emocional"

El intéprete nos ha contado que, aunque de primeras Miguel puede parecer un poco frío, en realidad es muy sensible y emocional y que poco a poco veremos que detrás de esa fachada distante es una "gran persona".

De hecho ya hemos empezado a descubrir esa cara más emocional de Miguel y hemos visto que el joven no se puede quitar de la cabeza a Marisol, la antigua secretaria y amante de su padre, y que lo está pasando mal ya que ese amor no es correspondido.

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

El actor nos ha adelantado que Miguel va a vivir cosas muy emocionantes, muchas cosas por primera vez y que el espectador va a ser cómplice de ese despertar. ¿Qué aventuras le deparán?

Marco H.Medina nos ha confesado que es un honor formar parte de esta familia de Sueños de libertad y que ha conectado mucho con todo el equipo y, sobre todo, con su familia. Además, el actor nos ha revelado con quién comparte camerino y algún que otro secreto del rodaje.

¡Qué ganas de seguir descubriendo a Miguel Salazar, cada tarde, en Sueños de libertad! Dale al play y no te pierdas todo lo que nos ha contado el actor que le da vida. ¡Bienvenido, Marco!

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

Marco H. Medina nos cuenta cómo es su personaje en Sueños de libertad: "Miguel va a descubrir muchas cosas por primera vez"

El primer mensaje de Alba Brunet tras su reincorporación a Sueños de libertad: “He vuelto a casa”

El primer mensaje de Alba Brunet tras su reincorporación a Sueños de libertad: “He vuelto a casa”

Beatriz en el capítulo 502 de Sueños de libertad

Avance semanal de Sueños de libertad: Beatriz llegará para poner la vida de Gabriel patas arriba

Entre Tierras
Exclusivo

“He venido a hacerles una oferta por las tierras”: Entre Tierras estrena el 15 de marzo su nueva temporada

Ferit
Avance

Toda historia tiene dos narradores: Esta noche conocemos la versión de Ferit sobre su ruptura con Seyran

Alya
¡A las 22.00 horas!

Alya y su hijo llegan a la mansión Albora sin saber que ya no podrán marcharse: esta noche, gran estreno de En tierra lejana

Esta noche, a las 22:00 h, podremos disfrutar del primer capítulo de En tierra lejana. Una historia de secretos, poder y una madre que no se piensa rendir. Y al terminar, la noche continúa con un nuevo capítulo de Una nueva vida.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar, en shock al descubrir que Marisol trabaja en la nueva empresa de Damián
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Pablo Salazar, en shock al descubrir que Marisol trabaja en la nueva empresa de Damián

El patriarca de los Salazar no quiere volver a ver a la joven, pero ella insiste en que aún está enamorada de él.

Elena Rivera

Elena Rivera, la nueva reina de la ficción en Antena 3: su ascenso imparable de Alba a Perdiendo el juicio

Recordamos la historia de María Duque, la villana más querida de Sueños de libertad

Recordamos la historia de María Duque, la villana más querida de Sueños de libertad

Celebramos San Valentín recordando las historias de amor que han marcado Sueños de libertad

Celebramos San Valentín recordando las historias de amor que han marcado Sueños de libertad

Publicidad