Capítulo 423
Manuela consuela a Claudia tras su ruptura con Raúl: "Es lo mejor para que cada uno siga su camino"
La joven se desahoga con su tía tras la ruptura con el piloto: ella tiene claro que esto es lo mejor para que consiga sus sueños.
Claudia le ha contado a su tía que ha roto con Raúl.
La joven no se veía apoyando al piloto en su carrera, ya que para ella iba a ser un sufrimiento verle correr cada semana en un coche.
Manuela ha intentado animarla, y le ha sugerido que quizá en el futuro puedan darse otra oportunidad, pero ella ha sido tajante... ¡No quiere volver con Raúl!
Sabe que aunque ahora duela, es lo mejor para los dos, él así conseguirá su sueño de ser piloto de carreras.
"Yo estoy hecha para estar sola", le ha confesado a su tía. Pero Manuela le ha restado importancia, cuando menos se lo espere, el amor llegará a su vida.
