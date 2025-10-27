Chema le saca los colores a Carmen... ¡su ex novio ha llegado a la colonia!

Carmen se ha enterado de que su amor de juventud, David, está en la colonia.

Chema, delante de Claudia, ha contado que se lo ha encontrado en el patio de la colonia... ¡Y ha preguntado por ella!

Los hermanos han contado que fue el primer amor de Carmen y se acabó porque él se fue con su familia a Galicia... ¿qué pasará ahora?

Según Chema, si hubieran seguido, ya se habrían casado. ¡Así que iban muy en serio! Carmen se ha puesto colorada al enterarse de que ha preguntado por ella.

¿Cómo será su reencuentro tantos años después?