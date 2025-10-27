Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a terminar con la vida de Andrés para ocultar su secreto

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Cristina abroncará a Luis por no contarles nada de las patentes al resto de accionistas.

Cuando se enteren Tasio y Marta, se enfrentarán a él... ¿por qué no les contó nada?

En la colonia, Carmen se reencontrará con David. Y en la cantina, Gaspar y Claudia animarán al resto de trabajadores a crear una cooperativa para ayudar a la empresa a salir de esta situación.

Marta comunicará a la familia que Andrés puede despertar y eso alarmará a Gabriel, él sabe su secreto, así que está dispuesto a acabar con su vida... ¡para que no le delate!

