Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a terminar con la vida de Andrés para ocultar su secreto

Se vienen momentos tensos para el abogado, que quiere que firmen con Massina y que si Andrés despierta... ¡no le delate!

Gabriel

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Cristina abroncará a Luis por no contarles nada de las patentes al resto de accionistas.

Cuando se enteren Tasio y Marta, se enfrentarán a él... ¿por qué no les contó nada?

En la colonia, Carmen se reencontrará con David. Y en la cantina, Gaspar y Claudia animarán al resto de trabajadores a crear una cooperativa para ayudar a la empresa a salir de esta situación.

Marta comunicará a la familia que Andrés puede despertar y eso alarmará a Gabriel, él sabe su secreto, así que está dispuesto a acabar con su vida... ¡para que no le delate!

¿Qué pasará?

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Gabriel

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Gabriel, dispuesto a terminar con la vida de Andrés para ocultar su secreto

Damián

Capítulo 423 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Damián duda a quién vender las acciones de Perfumerías de la Reina

Marta Andrés

¡Hay esperanza! Marta y Digna se dan cuenta de que Andrés ha comenzado a mover un dedo

Gabriel
Capítulo 423

Gabriel le cuenta la verdad a María: Brossard está detrás de la empresa italiana que quiere comprar la fábrica

Carmen
Capítulo 423

Chema le saca los colores a Carmen... ¡su ex novio ha llegado a la colonia!

Claudia
Capítulo 423

Manuela consuela a Claudia tras su ruptura con Raúl: "Es lo mejor para que cada uno siga su camino"

La joven se desahoga con su tía tras la ruptura con el piloto: ella tiene claro que esto es lo mejor para que consiga sus sueños.

Kaya
Capítulo 59

Kaya escucha lo impensable: Suna le pide ayuda a Ferit para romper su matrimonio

Suna ha decidido dar un giro a su vida y se ha sincerado con Ferit, sin saber que Kaya estaba escuchándolo todo.

Paula Prendes

De su manía inconfesable a su plan favorito: conoce mejor a Paula Prendes, Patricia en La Encrucijada

“Este es mi momento”: Bahar cumple su sueño y empieza su nueva vida esta noche en Renacer

“Este es mi momento”: Bahar cumple su sueño y empieza su nueva vida esta noche en Renacer

Seyran

Ökkes acorrala a Seyran con un cruel chantaje: salvar a Orhan o perderlo todo

Publicidad