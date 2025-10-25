A las 15:45h en Antena 3
"Andrés no puede despertarse": Gabriel, dispuesto a matar a Andrés la próxima semana en Sueños de libertad
El abogado teme que Andrés despierte y cuente qué él provocó el accidente de la caldera, por ello no quiere que siga vivo.
La próxima semana en Sueños de libertad no van a parar de pasar cosas.
Begoña y Gabriel le contarán a la familia que están esperando un bebé... ¡Y se quedarán todos en shock!
Damián estará especialmente contento, ya que a pesar de la grave situación de Andrés, un bebé es una bendición y cree que le viene bien a la familia algo de alegriá.
Por otro lado, Gabriel estará decidido a quitarle la vida a Andrés, María tratará de impedirlo pero... ¡sabe demasiadas cosas!
¿Qué pasará?
