"Andrés no puede despertarse": Gabriel, dispuesto a matar a Andrés la próxima semana en Sueños de libertad

El abogado teme que Andrés despierte y cuente qué él provocó el accidente de la caldera, por ello no quiere que siga vivo.

Gabriel

La próxima semana en Sueños de libertad no van a parar de pasar cosas.

Begoña y Gabriel le contarán a la familia que están esperando un bebé... ¡Y se quedarán todos en shock!

Damián estará especialmente contento, ya que a pesar de la grave situación de Andrés, un bebé es una bendición y cree que le viene bien a la familia algo de alegriá.

Por otro lado, Gabriel estará decidido a quitarle la vida a Andrés, María tratará de impedirlo pero... ¡sabe demasiadas cosas!

¿Qué pasará?

