Sueños de libertad
Claudia rompe con Raúl tras una dolorosa revelación: “No puedo casarme contigo”
La joven toma una decisión inesperada que marca un antes y un después en su historia con Raúl. El pasado vuelve a pesar demasiado en Sueños de libertad.
En el capítulo 422 de Sueños de libertad, Claudia decide romper con Raúl tras confesarle que no puede ser la mujer que le acompañe en cada carrera. “No puedo casarme contigo”, le dice.
Raúl, destrozado, le promete renunciar a su sueño por amor, pero Claudia no quiere que lo haga. El recuerdo de Mateo y su trágico final la empuja a cerrar esta etapa. ¿Será una ruptura definitiva?