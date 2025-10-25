Jaime Gutiérrez se despide de su personaje en Sueños de libertad: "Ir conociendo a Raúl en cada capítulo ha sido un regalo"

Seguimos con el corazón en un puño desde la ruptura entre Claudia y Raúl. El joven lo tenía todo: era feliz con Claudia, estaban a punto de casarse y por fin se iba a hacer realidad su deseo de convertirse en piloto de carreras.

Sin embargo, de un momento a otro su vida ha dado un importante giro cuado Claudia le dijo que no le podía acompañar en ese sueño y que era mejor que siguiesen sus caminos por separado.

Hablamos con Jaime Gutiérrez, el actor que da vida a Rául, cuando estaba grabado sus últimas secuencias en Sueños de libertad. Su recorrido ha sido bonito, aunque lleno de altibajos. Conocimos a Raúl como el nuevo chófer de los De la Reina y se enamoraba perdidamente de doña María. Un breve, pero intenso romance antes de su realción con Claudia.

Pero ¿cómo ha sido para él trabajar con Roser Tapias, la actriz que da vida a este controvertido personaje? Jaime Gutiérrez confiesa que desde el primer momento fue muy fácil porque tuvieron una conexión muy especial y eso también traspaba la pantalla.¡Saltaban chispas entre Raúl y María! "Ha sido una suerte trabajar con ella", nos ha revelado.

"Es una despedida triste, pero también bonita"

Sobre el final de Rául, el actor nos ha contado cómo Raúl intentó hasta el último momento luchar por Claudia. Estaba dispuesto a renunciar a los coches por ella, pero la joven no quería ponerle entre la espada y la pared y le pidió que siguiese adelante y cumpliese su sueño sin ella, poniendo así punto y final a su gran historia de amor.

"Es una despedida triste porque no pueden segir juntos, pero bonita", nos confiesa el actor emocionado ya que considera que tanto Rául como Claudia han sabido respetar lo que era mejor para cada uno hasta el final.

El actor cierra una de las etapas más especiales de su carrera reconociendo que el público de Sueños de libertad es un público muy bonito y agradecido por la gran acogida que tuvo por parte del elenco y equipo técnico de la serie: "Me sentí uno más desde el minuto cero".

Todo esto unido a ir conociendo poco a poco Raúl y el ir conectando con él durante tantos meses, ha sido para el intérprete una experiencia maravillosa y un auténtico regalo. ¡Cómo le vamo a echar de menos!

No te pierdas la entrevista completa de Jaime Gutiérrez y disfruta de todo lo que nos ha contado en Sueños de libertad. ¡Hasta siempre, Raúl!