Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio

Claudia ha decidido quedarse en la colonia hasta que pase todo lo de la explosión, y pueda ayudar a los suyos a recomponerse.

Raúl, mientras tanto, se ha ido a Madrid y ha corrido su primera carrera como piloto profesional.

Claudia la ha seguido por la radio desde la cocina de los De la Reina con su tía Manuela... ¡Y lo ha llevado muy mal!

La joven se ha puesto muy nerviosa cuando han nombrado un accidente, y esto le ha llevado a acordarse del que sufrió ella con su difunto marido Mateo y el bebé que esperaban.

Con la respiración entre cortada y muy alterada, ha terminado por marcharse corriendo, a pesar de que Manuela trataba de consolarle: “¡No puedo con esto!”