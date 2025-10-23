Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 421

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio

La joven rememora su accidente con Mateo, donde él falleció y perdieron al bebe´: ¿podrá aguantar una vida con Raúl ligado a los coches y la carretera?

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio

Publicidad

Claudia ha decidido quedarse en la colonia hasta que pase todo lo de la explosión, y pueda ayudar a los suyos a recomponerse.

Raúl, mientras tanto, se ha ido a Madrid y ha corrido su primera carrera como piloto profesional.

Claudia la ha seguido por la radio desde la cocina de los De la Reina con su tía Manuela... ¡Y lo ha llevado muy mal!

La joven se ha puesto muy nerviosa cuando han nombrado un accidente, y esto le ha llevado a acordarse del que sufrió ella con su difunto marido Mateo y el bebé que esperaban.

Con la respiración entre cortada y muy alterada, ha terminado por marcharse corriendo, a pesar de que Manuela trataba de consolarle: “¡No puedo con esto!”

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia, dispuesta a romper con Raúl al no poder superar su pasado

Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina

Capítulo 421 de Sueños de libertad; 23 de octubre: Damián termina cediendo y se abre a vender Perfumerías de la Reina

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista

Gabriel consigue su objetivo: Damián da luz verde para buscar un nuevo socio capitalista

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio
Capítulo 421

Claudia sufre un ataque de pánico al escuchar la carrera de Raúl por la radio

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”
Capítulo 421

Begoña acusa a María de haber mentido y ésta replica: “¡Estás trastornada!”

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”
Capítulo 421

¡Pelea entre Luz y Begoña! La enfermera no se cree nada: “¡Lo ha hecho para retener a Andrés!”

Begoña no puede creerse que la doctora defienda a María, ella está convencida de que ya podía caminar antes.

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada
Avance | A las 22.50h

La vista contra Octavio paraliza Oramas, esta noche en La Encrucijada

El gran empresario se enfrenta a su destino, ¿será declarado culpable o inocente de matar a Estrella? Esta noche, dos nuevos capítulos de La Encrucijada en Antena 3.

Begoña empieza a sospechar de María sobre su supuesta mejoría, ¿descubrirá su mentira?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Begoña empieza a sospechar de María, ¿descubrirá su mentira?

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

Capítulo 420 de Sueños de libertad; 22 de octubre: Chema, movido por los celos, siembra en Raúl la duda sobre si debe marcharse

María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?

María descubre entre la ropa de Andrés la carta de Enriqueta, ¿lo utilizará para ir en contra de Gabriel?

Publicidad