Resumen

Capítulo 423 de Sueños de libertad; 27 de octubre: Damián duda a quién vender las acciones de Perfumerías de la Reina

El patriarca, que no tiene ninguna gana de vender, está estudiando las posibilidades sobre a quién hacerlo. ¡No sabe que Gabriel le está manipulando!

Damián

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

Claudia se ha desahogado con su tía Manuela por la ruptura con Raúl. Aunque cree que es lo mejor para los dos, le va a echar mucho de menos y le quería.

Por su parte, los De la Reina siguen buscando candidato para vender acciones de Perfumerías de la Reina, tienen ofertas de Massina, una empresa italiana y Floral, su competencia española directa. Damián duda sobre qué hacer, pero lo que no sabe es que Gabriel... ¡Va a manipularle!

Brossard está detrás de la empresa italiana, por lo que, si se lo venden a ellos, su malvado sobrino habrá conseguido su objetivo.

En el hospital, Marta y Digna seguían muy preocupadas por Andrés, cuando este ha movido un dedo de la mano... ¿eso es que va a despertarse?

No te pierdas en atresplayer este capítulo de Sueños de libertad. ¡Vuelve a verlo!

