Dèlia Brufau Y Marco H. Medina se despiden del verano con el test definitivo de Sueños de libertad

Aunque el verano esté a punto de terminar, no podíamos cerrar la época más esperada del año sin conocer un poco más a algunos de los actores de Sueños de libertad.

Miguel y Mabel Salazar, interpretados por Marco H. Medina y Dèlia Brufau, han respondido algunas preguntas sobre el verano.

¿Cuáles son sus planes favoritos?, ¿un recuerdo inolvidable?, ¿con qué compañero de Sueños de libertad se irían de vacaciones? ¡Estamos seguros de que Miguel estaría de acuerdo con la elección de Marco como compañera de viaje!

Los actores han estado de acuerdo en muchas de sus respuestas, pero sobre todo, han demostrado la gran complicidad que comparten tanto dentro como fuera de la pantalla.

Si quieres conocer un poco más a los actores que dan vida a Miguel y Mabel, ¡haz clic en el video y descúbrelo! Y no te pierdas nada de Sueños de libertad de lunes a viernes a las 15:45h en Antena 3. ¡O adelántate a su emisión con atresplayer!

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