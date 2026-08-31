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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Fina dudan de su relación

Ambas se refugian en sus personas de confianza para pedirles consejo sobre la tensa situación que atraviesa la relación.

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Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta y Fina dudan de su relación

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En el próximo capítulo de Sueños de libertad…

Antes de someterse a su operación, Pablo pedirá rodearse de su familia y despedirse de ella ante los graves riesgo que supone. Los Salazar vivirán un momento emotivo a la par que lleno de incertidumbre. ¿Saldrá bien la operación?

Mientras, Mabel sentirá que su proyecto común con Salva ha perdido el sentido y decidirá tomar una dolorosa decisión. ¿Será el fin de esta relación?

Sin embargo, la relación entre Paula y Tasio irá mejor que nunca. El hijo de Damián sorprenderá a la dependienta con un regalo que la dejará sin palabras. ¿De qué se tratará?

En otro orden de cosas, Manuela, tras enterarse de que el trabajo de Eduardo está en peligro por haber defendido a Roque, se reunirá con el joven para hacerle entender todo lo que el chófer está haciendo por él. ¿Despedirá Damián a Eduardo? ¿Descubrirá la realidad sobre ellos?

Además, ¡Begoña estallará contra Gabriel! La enfermera, no podrá contener más lo que siente por Andrés y terminará confesándoselo a su marido. ¿Cómo reaccionará ante estas inesperadas palabras?

Finalmente, las manipulaciones de Bianca comenzarán a surtir efecto y…¡harán dudar a Marta y Fina de su relación!

La hija de Damián se desahogará con Andrés, que tratará de animarla, mientras que la fotógrafa le confesará a Digna cómo se siente. ¿Podrán superar esta crisis?

Adelántate a la emisión de Sueños de libertad con atresplayer y descubre todas las respuestas.

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