Mabel y Salva atraviesan su mayor crisis: sus planes de futuro los alejan cada vez más

Mabel y Salva comprueban que sus sentimientos no bastan para resolver las diferencias que han aparecido entre ellos. Ambos se encuentran en momentos vitales distintos y sus respectivos planes de futuro empiezan a abrir una distancia cada vez mayor en la pareja.

En el capítulo 626 de Sueños de libertad, esa falta de sintonía amenaza con complicar definitivamente su relación. Mabel y Salva tendrán que afrontar qué esperan realmente de sus vidas y si todavía existe un camino que puedan recorrer juntos.

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