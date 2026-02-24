Mabel se instala en la habitación de las chicas… ¡y a Claudia no le hace ninguna gracia!

Mabel se ha rebelado y ha comenzado a trabajar en la cantinaa pesar de que a sus padres no les hace ninguna gracia el camino que está tomando. Además, motivada por Salva, ha dado el paso de marcharse de casa para instalarse en la colonia.

Claudia y Valentina se llevan un susto de muerte al ver a Mabel en su habitación. La joven ya ha comenzado a guardar sus cosas en los armarios muy ilusionada, ya que le han dicho que ahí había una cama libre.

A Claudia no le hace ninguna gracia que Mabel se instale con ellas y Valentina lo nota. La amiga de Carmen ha notado un feeling especial entre la hija de los Salazar y el cantinero y no puede evitar sentir celos.

“Si hubiera sabido que podía vivir aquí, hubiera venido mucho antes”, les dice una Mabel ilusionada con esta nueva etapa de su vida. ¿Lograrán entenderse las tres chicas? ¿Qué pasará con Salva?