Capítulo 505

Don Agustín amenaza a Cloe tras descubrir su secreto: “Está cometiendo un delito que le puede llevar a la cárcel”

El cura no ha dudado en visitar a la francesa para advertirle el peligro que corre al vivir libremente su sexualidad.

Patri Bea
Publicado:

Gabriel le ha ido a Don Agustín con el cuento de que a Cloe le gustan las mujeres. Al director de la fábrica no le ha hecho ninguna gracia que la francesa hablase por su cuenta con Brossard para readmitir a Merche y ha querido vengarse de ella aireando sus intimidades.

Don Agustín no ha dudado en visitar a Cloe en su despacho para mantener con ella una tensa conversación sobre lo que ha averiguado. “Por lo que ha llegado hasta mis oídos, necesita urgentemente a alguien que le aparte del pecado y de la inmoralidad en la que vive”, le dice sin rodeos.

Cloe no da crédito a lo que el cura le está diciendo, pero él continúa con su discurso: “La única unión posible a los ojos de Dios es la de un hombre y una mujer, lo demás es contranatura”. Ella enseguida ata cabos y entiende que Gabriel ha sido el que ha hablado con el párroco.

“Está cometiendo un delito que le puede llevar a la cárcel”, le advierte Don Agustín a Cloe antes de abandonar su despacho. ¿Qué hará la joven ahora? ¿Le contará a Marta lo ocurrido?

