Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián descubre que Pablo Salazar y Marisol ya se conocían

A pesar de que Pablo y Marisol trataron de disimular cuando Damián los pilló hablando a solas en el despacho de su nuevo negocio, el patriarca de los De la Reina sospecha que ambos se conocen de hace tiempo y no dudará en preguntarle al nuevo socio de sus hijos sobre la relación que mantiene con su secretaria.

Cloe le contará a Marta la visita que Don Agustín le ha hecho a su despacho y el párroco volverá a hablar de la sexualidad de la francesa, esta vez con Digna. La madre de los Merino no dudará en poner al cura en su sitio.

Por lo otro lado, Andrés le pedirá a Begoña explicaciones por la actitud que tiene con Gabriel. No entiende que el matrimonio intente fingir felicidad delante de la gente y ella le volverá a recalcar que lo más importante es el bienestar de sus hijos.

Además, Gabriel volverá a encontrarse con Beatriz con la esperanza de librarse para siempre de ella. No se imagina que su primera mujer tiene pensado quedarse en Toledo un largo periodo de tiempo.