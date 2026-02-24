Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 505 de Sueños de libertad; 24 de febrero: Manuela, preocupada por el tonteo entre Paula y Tasio

La gobernanta de la casa comparte con Eduardo sus sospechas sobre su compañera: cree que a Paula le gusta el marido de Carmen.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián descubre que Pablo Salazar y Marisol ya se conocían

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Mientras Carmen se encuentra cada día más a gusto en la mansión de los Der la Reina, la química entre su marido y Paula no deja de crecer. Los dos se sienten muy a gusto hablando juntos y Manuela los ha pillado dándose la mano.

La gobernanta no ha podido evitar compartir su preocupación con Eduardo y está convencida de que Paula podría estar ilusionándose con el hijo de Damián. ¿Tratará de hablar con ella para frenar el tonteo?

Por otro lado, siguiendo los consejos de Salva, Mabel se ha mudado a la habitación de las chicas, algo que no le ha hecho ninguna gracia a Claudia. ¡Está celosa de la relación de la joven con el tabernero. Pablo también le ha contado a Miguel que Marisol sigue en Toledo pero le ha dejado claro claro que no tiene nada que hacer con ella.

Don Agustín le ha hecho una visita muy incómoda a Cloe y le ha dejado claro que se está poniendo en peligro por vivir libremente su sexualidad. Gabriel le ha contado que le gustan las mujeres y el párroco no piensa permitir que viva en ‘pecado’.

Además, Beatriz le ha dejado a Gabriel que no piensa caer en su sucio juego: o le da el dinero que le pidió o le contará a Begoña que su marido ya está casado. ¡No te pierdas todo lo que se viene en los próximos capítulos de Sueños de libertad! Y si no puedes esperar, adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Damián descubre que Pablo Salazar y Marisol ya se conocían

Capítulo 505 de Sueños de libertad; 24 de febrero: Manuela, preocupada por el tonteo entre Paula y Tasio

Beatriz vuelve a advertir a Gabriel: o le paga en menos de 24 horas o destapa su gran mentira

Beatriz vuelve a advertir a Gabriel: le paga en menos de 24 horas o destapa su gran mentira

Mabel se instala en la habitación de las chicas… ¡y a Claudia no le hace ninguna gracia!

Mabel se instala en la habitación de las chicas… ¡y a Claudia no le hace ninguna gracia!

Don Agustín amenaza a Cloe tras descubrir su secreto: “Está cometiendo un delito que le puede llevar a la cárcel”
Capítulo 505

Don Agustín amenaza a Cloe tras descubrir su secreto: “Está cometiendo un delito que le puede llevar a la cárcel”

Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!
Capítulo 505

Manuela pilla a Paula y Tasio cogidos de la mano: ¡la complicidad entre ellos no para de crecer!

Resumen
Resumen

Capítulo del 23 de febrero de En tierra lejana: Alya se queda sin su hijo y fuera de la mansión

La tensión ha estallado por los aires y ya no hay vuelta atrás. El intento de Alya por recuperar su vida, ha terminado con la joven ginecóloga en la calle y sin lo que más quiere: su hijo. Pero empecemos por el principio de esta noche de infarto.

María y Toscano en Entre Tierras
15 de marzo

“Hacía mucho tiempo que no sentía curiosidad por alguien”: María volverá a ilusionarse en Entre Tierras 2

La segunda temporada, que se estrena el 15 de marzo en atresplayer, mostrará una nueva etapa en la vida sentimental de María tras la muerte de Manuel.

Avance

Esta noche, llega el final de Renacer: los protagonistas de esta historia toman importantes decisiones

Elena Rivera

Así aborda Perdiendo el juicio el TOC y la salud mental, sin clichés ni frivolidades: "Con mucho criterio de realidad"

Avance

El ruego de Cihan Deniz que pone a prueba el corazón de su tío: esta noche, nuevo capítulo de En tierra lejana

Publicidad