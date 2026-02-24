Capítulo 505 de Sueños de libertad; 24 de febrero: Manuela, preocupada por el tonteo entre Paula y Tasio

Mientras Carmen se encuentra cada día más a gusto en la mansión de los Der la Reina, la química entre su marido y Paula no deja de crecer. Los dos se sienten muy a gusto hablando juntos y Manuela los ha pillado dándose la mano.

La gobernanta no ha podido evitar compartir su preocupación con Eduardo y está convencida de que Paula podría estar ilusionándose con el hijo de Damián. ¿Tratará de hablar con ella para frenar el tonteo?

Por otro lado, siguiendo los consejos de Salva, Mabel se ha mudado a la habitación de las chicas, algo que no le ha hecho ninguna gracia a Claudia. ¡Está celosa de la relación de la joven con el tabernero. Pablo también le ha contado a Miguel que Marisol sigue en Toledo pero le ha dejado claro claro que no tiene nada que hacer con ella.

Don Agustín le ha hecho una visita muy incómoda a Cloe y le ha dejado claro que se está poniendo en peligro por vivir libremente su sexualidad. Gabriel le ha contado que le gustan las mujeres y el párroco no piensa permitir que viva en ‘pecado’.

Además, Beatriz le ha dejado a Gabriel que no piensa caer en su sucio juego: o le da el dinero que le pidió o le contará a Begoña que su marido ya está casado.