Beatriz vuelve a advertir a Gabriel: le paga en menos de 24 horas o destapa su gran mentira

Tras descubrir que Gabriel se había casado y había tenido un hijo, Beatriz cambió de planes y lo citó para pedirle dinero a cambio de su silencio. Si se descubría que el director de la fábrica ya estaba casado, quedaría invalidado su matrimonio con Begoña e iría a la cárcel.

En lugar de ceder a su chantaje a la primera de cambio, Gabriel ha quedado con Beatriz para hacerla cambiar de opinión. El director quiere ofrecerle a su primera mujer un buen trabajo en México que le permita llevar una vida estable y tranquila, pero a ella no le convence la propuesta.

“¿De verdad piensas que soy tan estúpida para volver a caer de nuevo? O me das el dinero que te pedí o me encargo de que tu mujercita sepa que tú y yo llevamos muchos años casados”, le deja claro Beatriz.

Gabriel tiene 24h para decidir si aceptar la oferta de su primera mujer o para urdir un nuevo plan que le ayude a librarse de ella. ¿Qué pasará? ¿Descubrirá Begoña la verdad sobre su marido?