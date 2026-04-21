Publicidad
SUEÑOS DE LIBERTAD
Mabel rompe sus dudas y da un paso definitivo con Salva
La tensión acumulada entre ambos estalla en un momento inesperado, mientras las dudas de Mabel por su amiga Claudia amenazan con frenar una relación que ya es imposible de ocultar.
El acercamiento entre Mabel y Salva ha terminado imponiéndose a las dudas. A pesar de reconocer que su situación es complicada, ambos han acabado dejándose llevar por lo que sienten.
La joven sigue preocupada por cómo afectará esto a su relación con Claudia, pero Salva insiste en que los obstáculos no son definitivos y confía en que podrán superarlos juntos.