Mabel rompe sus dudas y da un paso definitivo con Salva

El acercamiento entre Mabel y Salva ha terminado imponiéndose a las dudas. A pesar de reconocer que su situación es complicada, ambos han acabado dejándose llevar por lo que sienten.

La joven sigue preocupada por cómo afectará esto a su relación con Claudia, pero Salva insiste en que los obstáculos no son definitivos y confía en que podrán superarlos juntos.