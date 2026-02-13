Antena3
Capítulo 498

“Nos merecemos esta oportunidad”: Luis y Luz se reconcilian y deciden irse a vivir a Barcelona

El joven le pide disculpas a su mujer y le propone comenzar una nueva vida juntos marchándose de Toledo.

Luz estaba muy disgustada con Luis cuando se enteró que su marido había dimitido sin contar con su opinión.

Tras hablarlo, el perfumista le explica que lo hizo sin pensar y cansado de las humillaciones de Gabriel.

Ahora, Luis le propone que podrían marcharse a Barcelona y allí alquilar un local para vender perfumes exclusivos para clientes y sus cremas. Mientras, ella también podría buscar plaza en alguno de los hospitales de Barcelona para no dejar de su carrera como médico.

“Creo que nos merecemos ilusionarnos, de nuevo con algo”, le dice Luis a una Luza un tanto confusa y lleva de dudas.

El hijo de Digna le dice a su mujer que juntos van a poder con lo que se les ponga por delante y Luz… ¡acaba aceptando!

La doctora le dice a su marido que necesita un poco de tiempo para asegurarse de que encuentre un sustituto para el dispensario. No nos gustan las despedidas, pero ¡parece que los hermanos Merino van a reencontrase en Barcelona!

