Capítulo 392

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!

El perfumista quiere poner distancia con su compañera e intentar reconquistar a Luz.

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!

Las cosas están cada vez más tensas entre Luis y Luz. Desde que el perfumista le contó a su mujer que Cristina le besó, nada ha vuelto a ser igual entre ellos.

Aunque en un principio Luz intentó no darle importancia, la doctora no puede evitar sentir celos y tener dudas sobre su marido.

Además, la tensión entre Luz y Cristina empieza a ser cada vez más evidente mientras la joven le ha confesado a Claudia que su compañero Luis le gusta y cada vez más.

Luis, que no sabe lo que Cristina siente por él, no quiere más problemas con Cristina y toma una drástica decisión: reorganiza el trabajo para no coincidir lo menos posible con Cristina.

La joven perfumista se queda muy decepcionada ya que no se esperaba esta decisión por parte de Luis. ¿Qué pasará ahora?

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico
María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián
La joven intenta manipular al patriarca de los De la Reina en su favor.

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera
La mujer está muy decepcionada por cómo se ha comportado su esposo con su padre está tarde.

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

