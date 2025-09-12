Capítulo 392
Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!
El perfumista quiere poner distancia con su compañera e intentar reconquistar a Luz.
Las cosas están cada vez más tensas entre Luis y Luz. Desde que el perfumista le contó a su mujer que Cristina le besó, nada ha vuelto a ser igual entre ellos.
Aunque en un principio Luz intentó no darle importancia, la doctora no puede evitar sentir celos y tener dudas sobre su marido.
Además, la tensión entre Luz y Cristina empieza a ser cada vez más evidente mientras la joven le ha confesado a Claudia que su compañero Luis le gusta y cada vez más.
Luis, que no sabe lo que Cristina siente por él, no quiere más problemas con Cristina y toma una drástica decisión: reorganiza el trabajo para no coincidir lo menos posible con Cristina.
La joven perfumista se queda muy decepcionada ya que no se esperaba esta decisión por parte de Luis. ¿Qué pasará ahora?
