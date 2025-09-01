Capítulo 383
Cristina besa a Luis y... ¡Ambos se dan cuenta de que ha sido una mala idea!
Por la efusividad de haber logrado dar con el perfumen la joven ha besado a su jefe.
Publicidad
Cristina y Luis han dado con la fragancia "Lavanda del Rey" en la que llevan tanto tiempo trabajando. ¡Por fin!
Los perfumistas tras mucho esfuerzo, han conseguido dar con la fragancia. ¡Y ambos se han alegrado muchísimo!
Cristina le ha dicho a Luis: "Lo has conseguido", con tono de orgullo. Sin embargo, él le ha comentado que no podría haberlo hecho sin su ayuda.
En un momento de alegría y efusividad de ambos, Cristina se ha lanzado y ha besado al perfumista... ¡Se han dado un buen beso!
Tras unos segundos, Luis se ha dado cuenta de lo que estaba pasando, y ha cortado en seco lo que pasaba. La joven se ha sentido muy avergonzada y ha salido prácticamente corriendo...
¿Qué va a pasar ahora entre ellos? ¿Le contará Luis a Luz lo que acaba de pasar?
Publicidad