Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Amanda ha ido a la mansión Oramas para recoger sus cosas, dispuesta a comenzar su nueva vida como esposa de César, un acto que ha partido a la familia para siempre.

Se encuentra con David, su hermano, pero no quiere estar mucho tiempo ahí para no toparse con su padre. Pero la suerte no está de su lado, y Octavio aparece por el salón. El encuentro entre padre e hija ha estado cargado de tensión, reproches y acusaciones que volaban de un lado para otro.

Amanda está dolida que Octavio haya vaciado sus cuentas bancarias, y es que el resquemor del empresario con su hija venía de lejos, pero su boda con César, su archienemigo, ha sido la gota que colmó el vaso.

Para cortar toda relación con su hija, Octavio también la ha quitado de su testamento. A Amanda le da igual, quiere rehacer su vida lejos de su padre, sobre todo después de descubrir que él intentó matar a César... y a ella.

David intercede para defender a su hermana, lo que desata aún más la furia de Octavio. La guerra en la familia Oramas solo aumenta, y cada acusación va cargada de dolor.

La acalorada discusión continúa fuera de la mansión, una guerra que rompe el corazón de Octavio y Amanda. Parece que la relación padre-hija está lejos de arreglarse, y Amanda se marcha de la que fue su casa conteniendo las lágrimas.