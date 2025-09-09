Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 389

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"

El perfumista está cada vez más incómodo con la situación con cristina y decide contarle todo a su mujer.

Luz se ha dado cuenta de que Luis está cada vez más distante y que algo le pasa. Por su parte, Luis, que se encontraba en un mar de dudas, no puede más y decide contárselo todo.

"Cristina me besó", le dice Luis a Luz mientras le confiesa que todo fue fruto del impulso y de la alegría por haber terminado el perfume. Le dice que lo hablaron y que ya está aclarado y solucionado.

¿Si fue ella quién te besó, ¿por qué te sientes tan culpable?", le pregunta Luz a lo que Luis le responde que es porque el beso duró más de lo que él imaginada.

Luz se queda muy decepcionada. Le dice que ya se había dado cuenta de que existía una conexión más que laboral entre ellos, pero Luis insiste en que no sabe por qué ella le besó, pero él no siente nada más por ella.

"La única persona a la que quiero eres tú", le dice Luis a Luz intentando volver a a ganarse la confianza de su mujer.

Luis le dice que tiene que creer en sus palabras y Luz le asegura que le cree mientras le abraza. ¿Será verdad que cree en sus palabras o sigue teniendo dudas?

