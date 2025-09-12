Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | Capítulo 24

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

El patriarca ha aprovechado su encuentro con el mexicano en el atasco para provocarle y así hacerle ver a Amanda que tipo de persona es.

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

Contra todo pronóstico, Octavio se ha disculpado con César por todo lo sucedido las últimas semanas por un mensaje de voz. Pero quien se iba a imaginar… ¡que se encontrarían en ese mismo instante en medio de un atasco!

En la carretera, César le ha pedido a Octavio que repitiese la disculpa que tan fácil le ha mandado por mensaje, pero este… ¡se ha negado! Y no solo eso, tampoco ha tardado tiempo en enfrentar al mexicano: “¿Por qué no aceptas que tu padre se tiró por un acantilado?”, le ha espetado.

Pero la conversación no ha quedado ahí: “Puedes coger tu coche y tirarte tú también”. Al escucharlo, César ha entrado en cólera y se ha lanzado contra el empresario, dándole lo que él quería: que perdiese los papeles delante de su hija.

Amanda y Humberto han tenido que separarles mientras Octavio sufría un ataque de pánico, y su hija ha ido con él a casa para tranquilizarlo. Sin embargo, en cuanto esta se ha ido, Octavio ha recuperado su estado normal. ¿Hasta cuándo seguirá mintiendo para conseguir lo que quiere?

La mujer de David por fin ha conseguido tener una excusa para alejar a su marido los meses previos al parto, pero tanto ella como Julia están con el corazón destrozado.

La mexicana ha decidió emprender en Madrid un nuevo rumbo lejos de su amigo y compañero después de descubrir la boda de César con la hija de Octavio.

