“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

Laura ha tomado una decisión: pondrá rumbo a Madrid a formar una nueva vida y se olvidará para siempre de César y del asesinato de Roberto Hurtado por parte de Octavio Oramas. Pero antes, debía pedirle disculpas a alguien a quien le ha hecho mucho daño.

Por ello, se ha presentado en el taller de Amanda, y le ha comunicado la noticia de su marcha. “Te deseo lo mejor Laura”, ha respondido Amanda de forma sincera.

“Quería pedirte perdón por los mensajes que te mandé la otra noche”, ha continuado avergonzada, además de añadir que agradece mucho que no se los enseñase a César.

Sin embargo, también ha sido franca: “Creo que César no va a ser feliz contigo”, recalcando que el odio que tiene el mexicano hacia Octavio Oramas es más fuerte que nada. ¿La creerá Amanda? ¿Lo dirá de corazón? ¿O solamente con la intención de hacer daño?