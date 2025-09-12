Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

La mujer ha sufrido un accidente mortal en el autobús en el que viajaba.

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad...

Cada vez es más evidente que María puede mover sus piernas por lo que decide despedir a Olga, la enfermera que le ayuda con la rehabilitación. Tiene miedo de que descubra su secreto.

Por otro lado, la joven le ha pedido a Damián que sea él quien ponga el dinero de la parte de las acciones de Julia antes de que don Pedro se adelante.

Tasio está devastado. Su madre ha fallecido en un accidente de tráfico cuando volvía a su pueblo. El marido de Carmen se siente muy mal ya que su madre se fue disgustada con él y fue quien le exigió que se marchara de Toledo.

Luis ha decidido poner distancia con Cristina para que no haya malentendidos entre ellos y se centra en recuperar a Luz.

Además, Gema ha descubierto que Digna tiene un moratón en la cara. ¿Le contará lo que acaba de descubrir a sus hijos?

No te pierdas todo lo que ha pasado en Sueños de libertad y revívelo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Capítulos

Series

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico
Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!
María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián
La joven intenta manipular al patriarca de los De la Reina en su favor.

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera
Mejores momentos | Capítulo 24

La mujer está muy decepcionada por cómo se ha comportado su esposo con su padre está tarde.

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

