Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Cada vez es más evidente que María puede mover sus piernas por lo que decide despedir a Olga, la enfermera que le ayuda con la rehabilitación. Tiene miedo de que descubra su secreto.

Por otro lado, la joven le ha pedido a Damián que sea él quien ponga el dinero de la parte de las acciones de Julia antes de que don Pedro se adelante.

Tasio está devastado. Su madre ha fallecido en un accidente de tráfico cuando volvía a su pueblo. El marido de Carmen se siente muy mal ya que su madre se fue disgustada con él y fue quien le exigió que se marchara de Toledo.

Luis ha decidido poner distancia con Cristina para que no haya malentendidos entre ellos y se centra en recuperar a Luz.

Además, Gema ha descubierto que Digna tiene un moratón en la cara. ¿Le contará lo que acaba de descubrir a sus hijos?

