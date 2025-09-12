María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián

La tensión está a la orden del día en la fábrica debido a la grave crisis en la que está inmersa.

Por eso, los socios de la junta deciden toman una drástica decisión ante la falta de liquidez: ampliar capital, donde cada socio aporte el dinero que se necesita en función de sus acciones.

Todos se mueven para conseguir ese dinero y María decide acudir a Damián. La joven, como gestora de las acciones de Julia, también necesita ese dinero del que ahora no dispone.

María se las ingenia para conseguir ese dinero y le pide a Damián que sea él quien ponga el dinero de la pequeña: “Lo más adecuado sería que usted ponga la parte de Julia”.

La joven insiste en que debería ser él antes de que don Pedro se le adelante. Damián se queda muy sorprendido y pensativo… ¿qué pasará?, ¿qué decisión tomará?