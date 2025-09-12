Antena 3 LogoAntena3
Capítulo 392

María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián

La joven intenta manipular al patriarca de los De la Reina en su favor.

La tensión está a la orden del día en la fábrica debido a la grave crisis en la que está inmersa.

Por eso, los socios de la junta deciden toman una drástica decisión ante la falta de liquidez: ampliar capital, donde cada socio aporte el dinero que se necesita en función de sus acciones.

Todos se mueven para conseguir ese dinero y María decide acudir a Damián. La joven, como gestora de las acciones de Julia, también necesita ese dinero del que ahora no dispone.

María se las ingenia para conseguir ese dinero y le pide a Damián que sea él quien ponga el dinero de la pequeña: “Lo más adecuado sería que usted ponga la parte de Julia”.

La joven insiste en que debería ser él antes de que don Pedro se le adelante. Damián se queda muy sorprendido y pensativo… ¿qué pasará?, ¿qué decisión tomará?

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!
“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida
La noche de bodas más romántica: César prepara una sorpresa muy especial a Amanda para celebrar su matrimonio
El mexicano ha querido tener un detalle con el que es el amor de su vida en este momento tan memorable.

“Pensé por un momento que lo vuestro era real”: Patricia y Julia se despiden tras haber culminado su plan
La mujer de David por fin ha conseguido tener una excusa para alejar a su marido los meses previos al parto, pero tanto ella como Julia están con el corazón destrozado.

“Dame tiempo”: Laura se deshace en lágrimas y corta su relación con César para siempre

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

Una boda cargada de amor, dudas y venganza: ¡César y Amanda ya son marido y mujer!

