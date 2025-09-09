Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

El empresario se arrepiente de lo ocurrido mientras Digna solo quiere marcharse de esa casa para siempre.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián le ha contado a sus hijos que don Pedro está muy enfermo y que le queda poco tiempo de vida. Marta pensará que el empresario propondrá Joaquín como su sucesor sin saber que Tasio parece ser el elegido.

Don Pedro le pedirá perdón a Digna por lo sucedido. Le asegura que fue un accidente y que no volverá a suceder. Le suplica que no le abandone en estos últimos momentos de su enfermedad. ¿Qué decisión tomará la matriarca de los De la Reina?

Luis seguirá preocupado tras su beso con Cristina y, todavía, más después de habérselo contado todo a Luz. Por eso, pensará que lo mejor es que su compañera y él empiecen a trabajar por separado.

Además, don Agustín intentará convencer a Andrés para que adopten un hijo. ¿Lo conseguirá?

Además, llegará la temida inspección de trabajo y la fábrica se enfrentará a sus momentos más complicados.

Adelántate al próximo capítulo de Sueños de libertad y póntelo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

Capítulo 389 de Sueños de libertad; 9 de septiembre: Damián pide a Ángela que le ayude a reconciliarse con Tasio

"¡Suéltame!": Digna se golpea contra la puerta tras un fuerte forcejeo con don Pedro

"¡Suéltame!": Digna se golpea en la cara tras un fuerte forcejeo con don Pedro

"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas
Capítulo 389

"A partir de ahora prometo ponerte las cosas más fáciles": María miente a Begoña y le propone una tregua entre ambas

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"
Capítulo 389

Luis no puede más y le confiesa toda la verdad a Luz: "Cristina me besó"

Joaquín se enfrenta a Irene tras descubrir su traición: "No la voy a perdonar jamás"
Capítulo 389

Joaquín se enfrenta a Irene tras descubrir su traición: "No la voy a perdonar jamás"

El empresario se siente traicionado por la hermana de don Pedro y le dedica unas duras palabras.

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas
Empoderamiento femenino

Esme desmonta a Zerrin: el valor de una mujer no está en el dinero ni en las joyas

Esme le ha recordado a Zerrin que la verdadera fuerza de una mujer está en salir adelante por sí misma.

Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

Bahar y Evren preparan muy ilusionados su boda, esta noche en Renacer

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

“Para mí está prohibido tener una familia”: Evren, destrozado tras descubrir que no será padre

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

Duro golpe para Bahar y Evren: Rengin les confirma que se debe interrumpir el embarazo

Publicidad