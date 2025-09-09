Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Don Pedro le pide perdón a Digna y le suplica que no le abandone

En el próximo capítulo de Sueños de libertad...

Damián le ha contado a sus hijos que don Pedro está muy enfermo y que le queda poco tiempo de vida. Marta pensará que el empresario propondrá Joaquín como su sucesor sin saber que Tasio parece ser el elegido.

Don Pedro le pedirá perdón a Digna por lo sucedido. Le asegura que fue un accidente y que no volverá a suceder. Le suplica que no le abandone en estos últimos momentos de su enfermedad. ¿Qué decisión tomará la matriarca de los De la Reina?

Luis seguirá preocupado tras su beso con Cristina y, todavía, más después de habérselo contado todo a Luz. Por eso, pensará que lo mejor es que su compañera y él empiecen a trabajar por separado.

Además, don Agustín intentará convencer a Andrés para que adopten un hijo. ¿Lo conseguirá?

Además, llegará la temida inspección de trabajo y la fábrica se enfrentará a sus momentos más complicados.

