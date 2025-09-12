Antena 3 LogoAntena3
David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

El hombre sigue buscando que su mujer le perdona, pero esta ha atacado a su hermana por el dinero que ha pedido prestado y se ha marchado sin dudarlo ni un segundo.

David está destrozado por serle infiel a su mujer, pero no solo él tiene el corazón roto: tanto Julia como Patricia no están pasando su mejor momento, y ambas se sienten muy culpables del color que están causando.

El plan de Patricia sale a la perfección: Julia besa a David y la mujer los pilla… ¡infraganti!

El primogénito se ha presentado en el despacho de su mujer, pidiéndole una vez más que perdone todo lo que ocurrió: “Yo estoy solo para ti y para mi familia”, ha suplicado.

Pero Patricia ha contraatacado, diciéndole que, realmente, solo estaba para su hermana: “¿Te ha dicho ya cunado nos va a devolver todo el dinero que nos debe?”, le ha espetado.

David se ha quedado perplejo: no se esperaba esa reacción de su mujer y mucho menos cuando hay temas más importantes que solucionar entre ellos.

Sin decir ni una palabra, se ha levantado de la mesa muy enfadado y se ha marchado. ¿Habrá renunciado a conseguir el perdón de Patricia?

