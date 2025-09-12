Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 392

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

La mujer de Joaquín descubre el moratón que su suegra tiene en la cara tras un forcejeo con don Pedro.

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Publicidad

Tras un fuerte forcejeo con don Pedro, Digna se dio un golpe en la cara descubriendo el lado más oscuro de su marido.

Desde entonces, vive prisionera en su propia casa ya que don Pedro no deja que salga ni que nadie la visite hasta que se le cure el golpe en la cara.

Sin embargo, Gema ha empezado a sospechar y cree que a su suegra le pasa algo. ¡No entiende que no quiere ir a su casa a visitarlos! Le parece muy raro.

Por eso, Gema no duda en presentarse en su casa. Llama a la puerta desesperada y a Digna no le queda más remedio que abrirle la puerta.

Aunque en un principio Digna intenta que Gema no se dé cuenta; finalmente ya no puede evitar lo que es un secreto a voces.

Cuando Gema mira directamente a Digna descubre… ¡su golpe en la cara! En ese momento, aparece don Pedro y Digna le hace un gesto a su nuera para que se calle.

Gema, impactada con lo sucedido, intenta disimular y les dice que se tiene que marchar.

A solas, don Pedro le pregunta a Digna si cree que Gema ha descubierto lo que ha pasado, pero ella le miente diciendo que no cree que se haya dado cuenta. ¿Qué hará Gema ahora?, ¿le contará toda la verdad a Joaquín y a Luis?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Un encuentro cargado de reproches y acusaciones: la boda entre César y Amanda desata la guerra en la familia Oramas

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Capítulo 392 de Sueños de libertad; 12 de septiembre: Una muerte inesperada sacude la vida de Tasio para siempre

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico
Capítulo 392

Tasio recibe la peor de las noticias: su madre ha fallecido en un accidente de tráfico

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!
Capítulo 392

Luis reorganiza el trabajo en el laboratorio para pasar el menor tiempo posible con Cristina, ¡no quiere más problemas con Luz!

María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián
Capítulo 392

María, dispuesta a todo para conseguir el dinero que necesita gracias a Damián

La joven intenta manipular al patriarca de los De la Reina en su favor.

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera
Mejores momentos | Capítulo 24

“Estás lleno de odio”: Amanda sentencia a César tras su pelea en la carretera

La mujer está muy decepcionada por cómo se ha comportado su esposo con su padre está tarde.

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

Octavio llega a las manos con César… ¡y finge un ataque de pánico!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

David se presenta en el despacho de Patricia para disculparse… ¡y acaba saliendo enfadado!

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

“Creo que César no va a ser feliz contigo”: Laura se disculpa con Amanda por su comportamiento y anuncia su partida

Publicidad