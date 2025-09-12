Gema se presenta en casa de Digna y descubre… ¡su golpe en la cara!

Tras un fuerte forcejeo con don Pedro, Digna se dio un golpe en la cara descubriendo el lado más oscuro de su marido.

Desde entonces, vive prisionera en su propia casa ya que don Pedro no deja que salga ni que nadie la visite hasta que se le cure el golpe en la cara.

Sin embargo, Gema ha empezado a sospechar y cree que a su suegra le pasa algo. ¡No entiende que no quiere ir a su casa a visitarlos! Le parece muy raro.

Por eso, Gema no duda en presentarse en su casa. Llama a la puerta desesperada y a Digna no le queda más remedio que abrirle la puerta.

Aunque en un principio Digna intenta que Gema no se dé cuenta; finalmente ya no puede evitar lo que es un secreto a voces.

Cuando Gema mira directamente a Digna descubre… ¡su golpe en la cara! En ese momento, aparece don Pedro y Digna le hace un gesto a su nuera para que se calle.

Gema, impactada con lo sucedido, intenta disimular y les dice que se tiene que marchar.

A solas, don Pedro le pregunta a Digna si cree que Gema ha descubierto lo que ha pasado, pero ella le miente diciendo que no cree que se haya dado cuenta. ¿Qué hará Gema ahora?, ¿le contará toda la verdad a Joaquín y a Luis?