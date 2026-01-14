“Voy a vender mis acciones a Pablo Salazar”: Joaquín comunica a Digna y a Luis su decisión

Joaquín se va a vivir a Barcelona, pero les ha asegurado a Digna y Joaquín que se seguirán viendo mucho. Y también les ha contado una noticia importante… va a vender su parte de la empresa a Pablo Salazar para poder encargarse mejor de su faceta familiar con Gema y Teo, que es lo que realmente le hace feliz.

“Lo único que ha traído Perfumerías de la Reina a nuestra vida son desgracias”, le ha dicho Joaquín a su hermano, quitándole la idea de comprar las acciones. Así le ha convencido de que la mejor opción es venderle las acciones a Pablo Salazar, quien fue muy amigo de su padre. “Creo que se lo debo”, ha comentado.

Pero Digna no ha estado muy de acuerdo con su decisión, “si has decidido vender tus acciones creo que podrías hacerlo a alguien más relacionado con la perfumera como tu hermano o tu tío Damián”.

Pero Joaquín tiene la decisión tomada y no ha querido dar su brazo a torcer. “Creo que deberías haberme contado lo que estabas pensado antes de tomar una decisión como esta”, le ha dicho dolido Luis.

Pero Joaquín ha animado a su hermano a desvincularse de Perfumerías de la Reina, “tienes el talento necesario le ha comentado”. Entra Pablo y sale Joaquín de la colonia, ¿cómo será este nuevo hombre de negocios?