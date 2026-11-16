¡Saltan chispas! Josema y Mabel, a punto de besarse

Mabel y Josema cada vez tienen más cosas en común y los dos son conscientes de ello.

Les encanta pasar el tiempo juntos y cada vez les cuesta más disimular lo que sienten el uno por el otro.

Mabel le ha pedido ayuda al arquitecto para uno de sus trabajos del curso de decoración y en un momento... ¡la joven ha estado a punto de besarlo!

Sin embargo, Josema ha sido el que se ha retirado al ser consciente que no puede pasar nada entre ellos. ¡Se llevan demasiados años y Mabel es la hija de sus amigos!

¿Podrá frenar sus instintos o volverán a caer en la tentación y acabarán besándose?