¡La cena familiar de los De la Reina es un desastre! Damián y Tasio terminan discutiendo sobre don Pedro

Damián ha invitado a Tasio a su casa para intentar limar asperezas con su hijo, con el que lleva mucho tiempo sin apenas hablarse.

En la cena en casa de la Reina, estaban también, la madre de Tasio, Carmen y Gabriel presentes.

La velada ha comenzado con una apariencia apacible, pero ha terminado por volverse una pelea entre padre e hijo que todos han presenciado.

Aunque Damián, apoyado por Gabriel, ha comenzado halagando la labor de Tasio en la fábrica, él pronto se lo ha tomado como un ataque a don Pedro y se ha vuelto en contra de su padre. Tasio está claramente del lado de Pedro, y no va a consentir que su padre le critique.

Finalmente, el joven se ha levantado de la mesa y se ha ido, acusando a su padre de no querer reconocerle méritos y de meterse con el director de la fábrica.

¿Conseguirán algún día resolver sus diferencias?