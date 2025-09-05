Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 387

¡La cena familiar de los De la Reina es un desastre! Damián y Tasio terminan discutiendo sobre don Pedro

Tasio acaba por irse de la casa de Damián tras una fuerte discusión con él por don Pedro.

Tasio

Publicidad

Ana Bermejo Lillo
Publicado:

Damián ha invitado a Tasio a su casa para intentar limar asperezas con su hijo, con el que lleva mucho tiempo sin apenas hablarse.

En la cena en casa de la Reina, estaban también, la madre de Tasio, Carmen y Gabriel presentes.

La velada ha comenzado con una apariencia apacible, pero ha terminado por volverse una pelea entre padre e hijo que todos han presenciado.

Aunque Damián, apoyado por Gabriel, ha comenzado halagando la labor de Tasio en la fábrica, él pronto se lo ha tomado como un ataque a don Pedro y se ha vuelto en contra de su padre. Tasio está claramente del lado de Pedro, y no va a consentir que su padre le critique.

Finalmente, el joven se ha levantado de la mesa y se ha ido, acusando a su padre de no querer reconocerle méritos y de meterse con el director de la fábrica.

¿Conseguirán algún día resolver sus diferencias?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Tasio

¡La cena familiar de los De la Reina es un desastre! Damián y Tasio terminan discutiendo sobre don Pedro

Marta de la Reina

"Sin ti me siento perdida": Marta, rota, le dedica unas líneas a Fina en su diario

María Duque

Andrés rechaza la idea de María de formar una familia juntos

Umay emociona a Bahar al apoyar su matrimonio con Evren: “Si eres feliz, yo soy feliz”
Momento tierno

Umay emociona a Bahar al apoyar su matrimonio con Evren: “Si eres feliz, yo soy feliz”

Los protagonistas de Las hijas de la criada, ante el juicio de los fans de la novela: "Esperamos cumplir sus expectativas"
¿Sienten presión?

Los protagonistas de Las hijas de la criada, ante el juicio de los fans de la novela: "Esperamos cumplir sus expectativas"

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?
Mejores momentos | Capítulo 22

Los mensajes de Laura que podrían acabar con la boda de César… ¿acudirá Amanda a la ceremonia?

La abogada ha enviado a la hija de Octavio unos mensajes del mexicano donde aseguraba que todo era una farsa.

“¿Puedes dejar de mentirme en la cara?”: Laura estalla contra César tras descubrir sus planes de boda
Mejores momentos | Capítulo 22

“¿Puedes dejar de mentirme en la cara?”: Laura estalla contra César tras descubrir sus planes de boda

Álvaro le ha contado a la abogada los planes de boda de sus exparejas y el corazón de la mujer se ha roto en pedazos.

“Con él no te lo pensaste tanto” Álvaro descubre que Amanda y César se van a casar

“Con él no te lo pensaste tanto” Álvaro descubre que Amanda y César se van a casar

Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?

Julia le confiesa a Carmen que está enamorada de David… ¿cómo reaccionará?

¡Misión conseguida! Laura consigue presentar el caso de corrupción de la policía en Oramas en el cuartel general

¡Misión conseguida! Laura consigue presentar el caso de corrupción de la policía en Oramas en el cuartel general

Publicidad