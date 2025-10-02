Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

La hermana de don Pedro cree que solo el patriarca puede ayudarlas a localizar al padre biológico de Cristina.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....

Cristina no quiere ser un impedimento entre Luis y Luz y decide contarle a la doctora toda la verdad. Está enamorada de su marido, pero no quiere ser un impedimento en su matrimonio.

Por otro lado, Gaspar le dirá a Manuela que se queda en Toledo y en la cantina y ambos se abrazarán volviendo a ser amigos. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?

Además, Begoña pensará que podría estar embarazada, aunque por el momento, no le contará nada a Gabriel.

Y las cosas parece que empiecen a mejorar en la empresa mientras Joaquín y Luis ya tienen su dinero para realizar la ampliación de capital.

Por otro lado, Irene pedirá ayuda a Damián para localizar a José. Sabe que Cristina y ella solas no podrán conseguirlo y el patriarca accede. ¿Estarán más cerca de encontrar al padre biológico de Cristina?, ¿Estará vivo?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume

Capítulo 406 de Sueños de libertad; 2 de octubre: Carmen y Gema le cuentan a Tasio su idea para relanzar el nuevo perfume

“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad

“Santiago está muerto”: Marta le confiesa a Andrés toda la verdad

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?
Capítulo 406

Irene y Cristina siguen investigando sobre la desaparición de José, ¿conseguirán encontrarlo con vida?

Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”
Capítulo 406

Julia consuela a Marta tras derrumbarse al recordar a Fina: “No llores tía, estoy aquí contigo”

Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”
Capítulo 406

Gabriel logra ganarse a Isabel prometiéndole un futuro juntos: “Llevaré a cabo mi venganza contigo a mi lado”

El abogado le cuenta a la ex secretaria de la fábrica su plan contra los de la Reina y ella le perdona.

Ángela conquista el mundo: se convierte en todo un fenómeno global que arrasa en más de 40 países
Todo un éxito

Ángela conquista el mundo: se convierte en todo un fenómeno global que arrasa en más de 40 países

La ficción, que se estrenó en exclusiva atresplayer y pudo verse posteriormente en el prime time de Antena 3, se alza en el top 1 del ranking de series más vistas en habla no inglesa en países como Bélgica, Francia, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía o Suiza.

Tolga habla con Evren sobre su ruptura con Bahar

"No se quede desarraigado": el consejo de Tolga a Evren sobre su ruptura con Bahar

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

“Ese loco viene a matarnos”: Saúl sale de la cárcel y pone en alerta a Octavio y Mónica, esta noche en La Encrucijada

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embaraza en los próximos capítulos de Sueños de libertad

"Vas a ser mamá": Begoña descubre que está embarazada en los próximos capítulos de Sueños de libertad

Publicidad