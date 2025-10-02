Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Irene, desesperada, pide ayuda a Damián para encontrar a José

En el próximo capítulo de Sueños de libertad....

Cristina no quiere ser un impedimento entre Luis y Luz y decide contarle a la doctora toda la verdad. Está enamorada de su marido, pero no quiere ser un impedimento en su matrimonio.

Por otro lado, Gaspar le dirá a Manuela que se queda en Toledo y en la cantina y ambos se abrazarán volviendo a ser amigos. ¿Volverá a surgir algo entre ellos?

Además, Begoña pensará que podría estar embarazada, aunque por el momento, no le contará nada a Gabriel.

Y las cosas parece que empiecen a mejorar en la empresa mientras Joaquín y Luis ya tienen su dinero para realizar la ampliación de capital.

Por otro lado, Irene pedirá ayuda a Damián para localizar a José. Sabe que Cristina y ella solas no podrán conseguirlo y el patriarca accede. ¿Estarán más cerca de encontrar al padre biológico de Cristina?, ¿Estará vivo?

