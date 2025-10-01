Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Cristina e Irene comenzarán a investigar el paradero de José y qué hizo don Pedro con él.

Carmen y Gema pondrán en marcha su campaña de promoción del perfumen Pasión Oculta y hablarán con una actriz para que sea ella la imagen. ¿Le gustará a todo el mundo la idea?

Por su parte, Andrés, que sigue muy preocupado por Marta y su renuncia al trabajo, intentará consolarla. Mientras le saca el tema de Santiago, Marta volverá a romperse... ¿Le contará que está muerto? ¿Y lo que les pasó a Fina y a ella con él?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.