Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

La joven, hecha un mar de lágrimas, se verá en la posición de contarle toda la verdad a su hermano.

Marta y Andrés

Publicidad

En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Cristina e Irene comenzarán a investigar el paradero de José y qué hizo don Pedro con él.

Carmen y Gema pondrán en marcha su campaña de promoción del perfumen Pasión Oculta y hablarán con una actriz para que sea ella la imagen. ¿Le gustará a todo el mundo la idea?

Por su parte, Andrés, que sigue muy preocupado por Marta y su renuncia al trabajo, intentará consolarla. Mientras le saca el tema de Santiago, Marta volverá a romperse... ¿Le contará que está muerto? ¿Y lo que les pasó a Fina y a ella con él?

No te pierdas el próximo capitulazo de Sueños de libertad y adelántate en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad» Avances

Publicidad

Series

Marta y Andrés

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta le contará a Andrés lo que pasó con Santiago

Irene

Capítulo 405 de Sueños de libertad; 1 de octubre: Irene comienza a preguntar a Damián por la muerte de su hermano

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Isabel descubre el plan de Gabriel y llama a casa de la Reina para denunciarle... ¿lo hará?

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!
Capítulo 405

Digna recibe de don Pedro la confesión firmada de Jesús: ¡y la quema para siempre!

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna
Capítulo 405

¡Incredulidad en la lectura del testamento! Don Pedro no le deja ningún bien a Digna

Isabel descubre a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!
Capítulo 405

Isabel pilla a Dámaso en Perfumerías de la Reina... ¡Y se enfrenta a él!

La joven no puede creerse lo ciega que ha estado durante todo este tiempo: ha descubierto que su prometido es Gabriel de la Reina en realidad.

Gabriel y Begoña
Audiencias septiembre

Sueños de libertad se convierte de nuevo en la serie más vista de la televisión

La ficción de Antena 3 continúa arrasando en audiencias y un mes más vuelve a ser la serie líder y subiendo respecto a septiembre del año pasado.

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

“¿Ahora vas a decirme como tengo que hablar al servicio?”: Patricia deja en evidencia a Carmen delante de David

Bahar consuela a una Umay destrozada por el desamor

"Si la distancia mata el amor, no era de verdad": la lección más dura de Bahar a una Umay destrozada por el desamor

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz

El peor regalo de cumpleaños para Bahar: Evren llega a su fiesta de la mano de Naz

Publicidad