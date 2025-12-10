Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 454

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

El mayor de los Merino se ha vuelto loco de la rabia con su mujer, si sigue adelante con el embarazo, puede morir.

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

Publicidad

Joaquín ha informado a Luis de que Gema está embarazada, pero que debido a su cardiopatía no va a poder tener el bebé. “Ella va a tener que…”, el mayor de los Merino no ha podido ni mencionar la palabra “abortar”. Aún está procesando la situación.

Luis, su hermano, le ha asegurado que el se encargaría de la fábrica en su ausencia. Y así también se lo ha hechos saber a Gema justo cuando está a entrado en el nuevo negocio del Merino. Pero la mujer de Joaquín les ha dicho que no haría falta.

Y ha añadido con ilusión, “voy a tener a mi niño”. Joaquín no ha dado crédito, eso sí que no se lo esperaba. Entonces el Merino le ha recordado el riesgo que supone dar a luz teniendo una cardiopatía. Pero cuando Gema ha intentado exponer sus argumentos, Joaquín ha gritado fuera de sí, “no te voy a escuchar. Tu corazón no soportaría ni un embarazo ni un parto”. Así, muy tajante y sin dejarla hablar le ha recordado que la decisión ya estaba tomada.

Gema con lágrimas en los ojos le ha dicho que cuando se le pasara el enfado hablarían. “Pero sin aspavientos ni gritos porque eso tampoco le sienta bien a mi corazón”, ha añadido muy dolida. Y se ha marchado muy apenada. Desde luego que se trata de una situación muy complicada para los dos. Joaquín teme perderla, pero… ¿tendrá Gema el niño? ¿hará valer su decisión?

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

Cloe se disculpa con Marta, pero ella le deja claro que no hay nada más: “No sé de qué señales hablas”

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

Marta busca consuelo en Carmen y ella le apoya: “Tienes todo el derecho del mundo en volver a sentir”

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada
Marinero gallego

“Es un soñador”: así define Tomy Aguilera a Celso en Las hijas de la criada

\\TRAMONTANA\Huracan\A3M\A3Multimedia\ContenidosWebs\RENACER\CAPITULOS\SEMANA 8 DICIEMBRE\MARTES\extras\miercoles tarde
Renacer

Ya es oficial: así se llamará el hijo de Naz y Evren tras una revelación inesperada

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk
Una nueva vida

“Solo quiero que alguien me quiera”: Asuman se abre con Suna y confiesa que siente algo por Doruk

La tensión, la soledad y las nuevas normas de Hattuç la han sobrepasado. Asuman confiesa su mayor secreto y sus planes de futuro lejos de los Korhan.

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa
Renacer

Bahar se desahoga con Çağla tras echar a Uras de casa: su corazón está dividido y teme no ser justa

La doctora ha tomado una decisión durísima al echar a Uras de la casa. Ahora, en la cocina, se ha derrumbado con Çağla y ha confesado el dolor de una madre que intenta ser justa aunque le parta el alma.

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

“Vosotras lo habéis querido”: Uras denuncia a Seren y la policía irrumpe en el hospital para detenerla

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Evren emociona a Bahar con un frasco lleno de recuerdos de su historia de amor: “Solo pienso en ti y en mi hijo”

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Uras se cuela en la mansión de Bahar para reconquistar a Seren y termina humillado

Publicidad