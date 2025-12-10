¡Bronca tremenda de Joaquín y Gema! La joven pretende seguir con el embarazo adelante

Joaquín ha informado a Luis de que Gema está embarazada, pero que debido a su cardiopatía no va a poder tener el bebé. “Ella va a tener que…”, el mayor de los Merino no ha podido ni mencionar la palabra “abortar”. Aún está procesando la situación.

Luis, su hermano, le ha asegurado que el se encargaría de la fábrica en su ausencia. Y así también se lo ha hechos saber a Gema justo cuando está a entrado en el nuevo negocio del Merino. Pero la mujer de Joaquín les ha dicho que no haría falta.

Y ha añadido con ilusión, “voy a tener a mi niño”. Joaquín no ha dado crédito, eso sí que no se lo esperaba. Entonces el Merino le ha recordado el riesgo que supone dar a luz teniendo una cardiopatía. Pero cuando Gema ha intentado exponer sus argumentos, Joaquín ha gritado fuera de sí, “no te voy a escuchar. Tu corazón no soportaría ni un embarazo ni un parto”. Así, muy tajante y sin dejarla hablar le ha recordado que la decisión ya estaba tomada.

Gema con lágrimas en los ojos le ha dicho que cuando se le pasara el enfado hablarían. “Pero sin aspavientos ni gritos porque eso tampoco le sienta bien a mi corazón”, ha añadido muy dolida. Y se ha marchado muy apenada. Desde luego que se trata de una situación muy complicada para los dos. Joaquín teme perderla, pero… ¿tendrá Gema el niño? ¿hará valer su decisión?