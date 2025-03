Joaquín, desesperado, le confiesa a Luis que tal vez tengan que renunciar al sueño de su padre: “Ese balneario nos va a llevar a la ruina”

Joaquín no puede más. Además de no tener financiación para llevar a cabo el proyecto del balneario, no puede con la presión y las revueltas de los trabajadores de la fábrica a raíz de su decisión de bajar los sueldos.

Además, el empresario ha perdido los papeles con Gorriz, uno de los empleados, y se siente muy avergonzado. ¡La situación se le ha ido de las manos!

Gema y Luis le muestran todo su apoyo para que no venga abajo, pero él no puede más.

Joaquín le confiesa a su hermano que quizás lo mejor sea renunciar al sueño de su padre, que era el balneario, porque esta decisión les va a llevar a la ruina. ¿Qué decisión tomará finalmente?