Jesús enloquece al descubrir que Andrés pagó el sanatorio de la tía Begoña: “Hay límites que no se pueden traspasar”

Aunque al principio se enfadó mucho con ella por ocultarle la verdad, Jesús ha asimilado que Begoña tiene una tía con una enfermedad mental que quiere cuidar mientras viva y se ha ofrecido a pagar los gastos del sanatorio mensualmente.

La sorpresa de Jesús ha sido mayúscula cuando ha llamado al sanatorio y le han dicho que los gastos de los próximos meses están cubiertos porque ha pagado las cuotas Andrés de la Reina. ¡Jesús está que echa humo con esta información!

El marido de Begoña busca inmediatamente a su hermano para pedirle explicaciones: “¿Tú sabes que hay límites que no se pueden traspasar? Es una cuestión de respeto, pero parece que tú no lo tienes muy claro”. Al principio, Andrés no sabe de lo que le está hablando su hermano, pero Jesús enseguida le especifica que se refiere a la factura del sanatorio de la tía de Begoña.

Andrés le explica que simplemente la ayudó porque vio a Begoña desesperada por conseguir una cantidad de dinero que no tenía y para que nadie se enterara. “Pregúntate porque ella no te lo ha contado antes”, le suelta Andrés a su hermano.

Las palabras del menor de los De la Reina enfurecen cada vez más a Jesús: “Igual deberías preocuparte más por tu mujercita que por la mía, no vaya a ser que vuelva a salir corriendo”. Justo en ese momento, en el que parece que están a punto de pegarse… ¡María entra por la puerta! ¿Le explicarán el motivo de la discusión?