Jesús le echa en cara a Begoña sus mentiras: "Tienes una tía ingresada en un psiquiátrico y nunca me lo habías dicho"

Tras averiguar que su mujer le había mentido y que no había ido a curar a varios enfermos de la fábrica, Jesús decidió seguir a Begoña hasta el psiquiátrico al que Luz le había acompañado para visitar a su tía. Allí la pilló con las manos en la masa, pero evitó ser visto.

Ya en casa y a punto de acostarse, justo cuando el matrimonio comienza una conversación llena de reproches, Jesús suelta la bomba: "Tienes una tía ingresada en un psiquiátrico y nunca me lo habías dicho". Begoña se queda en shock ante esa acusación y le pregunta a su marido cómo lo ha descubierto.

Jesús no entiende por qué su mujer no le ha confiado algo así y le echa en cara que se lo haya ocultado durante tanto tiempo. "Me castigas porque haya tenido un momento de debilidad y tú llevas engañándome desde que nos conocimos", le dice él.

Begoña intenta explicarle por qué lo ha hecho, pero Jesús se pone su bata y decide abandonar la habitación. En estos momentos no quiere escuchar sus explicaciones. ¿Conseguirá solucionar el matrimonio esta gran crisis?