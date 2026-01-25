Descubre todo sobre Itziar Atienza, la actriz que interpreta a Nieves en Sueños de libertad

Nieves es la mujer de Pablo Salazar y se enfrentará a diversos desafíos en la colonia. Antes de formar parte del elenco de Sueños de libertad, Itziar Atienza tuvo que afinar su olfato policiaco en la serie de Mentiras. En ella fue una inspectora implicada en la trama central de la serie.

Además, formó parte del elenco de Presunto Culpable, un thriller ambientado en un pueblo del País Vasco. En esta serie de intriga, Itziar Atienza fue una de las coprotagonistas, dando rienda suelta a su gran habilidad actoral para el suspense.

Otro campo que ha explorado es el drama. En la serie Mar Afuera, la actriz interpretó a una profesora a cargo de un grupo de jóvenes conflictivos en un centro. Itziar Atienza ha sido capaz de exprimir sus dotes como actriz en todos los recursos que ha abarcado.

Su nuevo personaje en Sueños de libertad promete una trama muy jugosa, mujer de uno de los accionistas de la fábrica y ayudando a su hijo en su labores como médico, Nieves Salazar tendrá distintos altibajos en su matrimonio.

Un amplio abanico de registros los de Itziar Atienza, quien pondrá su gran experiencia al servicio de la serie.