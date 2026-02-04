Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Resumen

Capítulo 491 de Sueños de libertad; 4 de enero: María se queda totalmente sola en casa de la Reina

Gabriel la ha rechazado, con Manuela las cosas están peor que nunca, y Andrés va a denunciarla.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo
  • [[LINK:INTERNO|||Article|||698305044dc7de0007cefa74|||María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla! ]]

Publicidad

En el capítulo de hoy hemos visto como…

Juanito sigue muy enfermo, y Luz cree que es meningitis, pero sin ir a un hospital no puede asegurarlo. ¿Qué le pasa?

Pablo ha vuelto a hablar con Marisol. Le ha dejado claro que entre ellos ya no hay nada y que está centrado en su matrimonio… Pero ella le ha dicho que le quiere.

Digna le ha confesado a Manuela, que fue ella quien habló con María. Supo que le estaba haciendo la vida imposible y no podía consentirlo…

Por su parte, Gabriel ha decidido romper definitivamente con María y le ha dejado claro que entre ellos solo había tensión sexual. ¡Ella no se lo podía creer!

Sin el apoyo de Manuela y su relación con Gabriel, María se queda sola en casa de la Reina. Ninguno de la familia quiere que esté allí.

De hecho, Andrés se ha enfrentado a ella: ¿le va a dar la nulidad? María le ha dejado claro que jamás se la dará, y que no le ve capaz de denunciarla… Pero él ha levantado el teléfono y ha llamado a la policía… ¿va a ir a prisión?

Si te has perdido este capitulazo de Sueños de libertad, vuelve a verlo en atresplayer.

Antena 3» Series» Sueños de libertad

Publicidad

Series

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Valentina, muerta de miedo, pretende marcharse de Toledo

Capítulo 491 de Sueños de libertad; 4 de enero: María se queda totalmente sola en casa de la Reina

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

María desafía a Andrés y él… ¡llama a la policía para denunciarla!

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Miguel se declara a Marisol y ella le rechaza: “Estoy enamorada de otra persona”

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!
Capítulo 491

Valentina escapa de la tienda… ¡Al ver a Rodrigo entrar!

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por m
Capítulo 491

Marisol trata de recuperar a Pablo, pero él pone tierra de por medio:” No vamos a vernos más”

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”
Capítulo 491

Gabriel pone fin a su aventura con María: “No quiero saber nada de ti”

El abogado le recuerda a María que lo suyo fue fruto tan solo de pura conveniencia.

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan
Capítulo 73

“Si te tengo, no podré criarte”: Ifakat aborta y paga el precio de quedarse con los Korhan

Ifakat, acorralada por su pasado y por las normas de la familia, ha tomado una decisión que lo cambia todo: quedarse al lado de Halis, aunque eso le cueste demasiado caro.

¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad

¿Quién es Alberto Lozano? Así es el actor que da vida a Eduardo, el nuevo chófer en Sueños de libertad

Tayyar y Mezide

Los actores de Fidan y Nadim en En tierra lejana ya interpretaron a los villanos Mezide y Tayyar en Una nueva vida

Ferdi

¡Adiós al alma de las urgencias! Ferdi deja el hospital por un triste motivo familiar

Publicidad