Capítulo 491 de Sueños de libertad; 4 de enero: María se queda totalmente sola en casa de la Reina

Juanito sigue muy enfermo, y Luz cree que es meningitis, pero sin ir a un hospital no puede asegurarlo. ¿Qué le pasa?

Pablo ha vuelto a hablar con Marisol. Le ha dejado claro que entre ellos ya no hay nada y que está centrado en su matrimonio… Pero ella le ha dicho que le quiere.

Digna le ha confesado a Manuela, que fue ella quien habló con María. Supo que le estaba haciendo la vida imposible y no podía consentirlo…

Por su parte, Gabriel ha decidido romper definitivamente con María y le ha dejado claro que entre ellos solo había tensión sexual. ¡Ella no se lo podía creer!

Sin el apoyo de Manuela y su relación con Gabriel, María se queda sola en casa de la Reina. Ninguno de la familia quiere que esté allí.

De hecho, Andrés se ha enfrentado a ella: ¿le va a dar la nulidad? María le ha dejado claro que jamás se la dará, y que no le ve capaz de denunciarla… Pero él ha levantado el teléfono y ha llamado a la policía… ¿va a ir a prisión?

