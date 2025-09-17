Karlos Arguiñano sorprende con un salteado exprés de judías verdes con setas listo en 30 minutos

Karlos Arguiñano ha demostrado una vez más su talento y sencillez en la cocina elaborando un salteado de judías verdes con setas. Una propuesta sabrosa y nutritiva ideal para quienes buscan recetas fáciles.

El cocinero ha recordado que se trata de una receta apta para vegetarianos y veganos, aprovechando ingredientes de temporada. Además, la rapidez de su preparación la convierte en una opción perfecta para cualquier día de la semana.