Arguiñano, sobre el salteado de judías verdes con setas: "Es increíble el platazo que nos hemos marcado en media hora"

Cocina abierta de Karlos Arguiñano

Karlos Arguiñano sorprende con un salteado exprés de judías verdes con setas listo en 30 minutos

El chef ha preparado un plato rápido, saludable y apto para todos. Una receta de temporada que demuestra cómo en media hora se puede lograr un gran resultado.

Karlos Arguiñano ha demostrado una vez más su talento y sencillez en la cocina elaborando un salteado de judías verdes con setas. Una propuesta sabrosa y nutritiva ideal para quienes buscan recetas fáciles.

El cocinero ha recordado que se trata de una receta apta para vegetarianos y veganos, aprovechando ingredientes de temporada. Además, la rapidez de su preparación la convierte en una opción perfecta para cualquier día de la semana.

