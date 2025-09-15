Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?

La madre de Cristina ha querido dar un paso importante para acercarse a su hermano.

Sabe que le quedan pocos días de vida y quiere tenderle una mano en estos momentos tan complicados, aunque no olvida todo el daño que le hizo.

Cristina va a visitar a su hermano y le dice que a veces piensa que debería hacer borrón y cuenta nueva y perdonarlo, algo que alegra mucho a don Pedro.

Sin embargo, Irene le dice que solo podrá perdonarlo con dos condiciones: primero, que le diga dónde está José y después que deje a Digna libre y sin poner trabas para que se marche de su casa.

Don Pedro le responde que eso no puede hacerlo y que veces tener compasión por él, pero Irene es tajante. Si no acepta sus condiciones, Irene no le perdonará ni volverá a su lado. ¿Qué decisión tomará don Pedro?