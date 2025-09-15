Capítulo 393
Irene se plantea perdonar a su hermano, pero con varias condiciones… ¿aceptará don Pedro?
La madre de Cristina da un paso más en su reconciliación con su hermano.
La madre de Cristina ha querido dar un paso importante para acercarse a su hermano.
Sabe que le quedan pocos días de vida y quiere tenderle una mano en estos momentos tan complicados, aunque no olvida todo el daño que le hizo.
Cristina va a visitar a su hermano y le dice que a veces piensa que debería hacer borrón y cuenta nueva y perdonarlo, algo que alegra mucho a don Pedro.
Sin embargo, Irene le dice que solo podrá perdonarlo con dos condiciones: primero, que le diga dónde está José y después que deje a Digna libre y sin poner trabas para que se marche de su casa.
Don Pedro le responde que eso no puede hacerlo y que veces tener compasión por él, pero Irene es tajante. Si no acepta sus condiciones, Irene no le perdonará ni volverá a su lado. ¿Qué decisión tomará don Pedro?
