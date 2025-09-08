Capítulo 388
Irene duda sobre si perdonar a Pedro o no: "Tengo tanta rabia dentro"
Ahora que sabe la enfermedad terminal que tiene su hermano, la mujer duda sobre si acompañarle o no en sus últimos días.
Publicidad
Irene se ha enterado de que su hermano Pedro tiene un cáncer de pancreas en estado grave.
Digna le ha confirmado que no le queda mucho tiempo y que se está muriendo... Ella tenía sus sospechas pero ahora se han hecho realidad.
La situación con su hermano está en un punto de no retorno, tras enterarse de que él ha sido el responsable del curso de su vida durante estos años... Él espantó a José e hizo que tuviera que dar en adopción a Cristina. Todo esto ha sido una terrible revelación que aun está intentando asimilar.
"Nuestra manera de querernos es una relación enfermiza" ha reconocido Irene a su hija Cristina.
La mujer tiene un gran dilema, por un lado le gustaría estar a su lado, pero por otra parte, tiene tanto dolor y rabia dentro por lo que le hizo, no sabe si será capaz de perdonarle.
¿Qué terminará haciendo?
Publicidad