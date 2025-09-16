Antena 3 LogoAntena3
Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se refugia en el alcohol para olvidar a Fina

Pelayo encontrará a Marta borracha: está ahogando sus penas en alcohol.

Ana Bermejo Lillo
En el próximo capítulo de Sueños de libertad veremos como...

Luz hará de intermediaria y le entregará a Cristina una carta de parte de don Pedro. Allí, el hombre le pedirá perdón a la perfumista por todo el tiempo que la separó de su madre.

Se llevará a cabo el funeral de Ángela, y Tasio estará alerta de que no aparezca Damián por allí. ¿Qué hará el patriarca al final?

Marta seguirá bebiendo para pasar el mal momento que sufre desde que se fue Fina. Pelayo le echará en cara que no puede seguir así... ¿Cuál será su respuesta?

Además, Pelayo escuchará como Andrés pregunta a la Guardia Civil por Santiago, ¿se habrá reactivado su búsqueda?

No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad.

Series

Capítulo 394 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Tasio veta a su padre de la misa y el funeral de Ángela

Carmen le aconseja a Damián que haga un gran sacrificio por su hijo

"Es probable que ni salga del hospital": Luz advierte a Irene del grave estado de Pedro

María, harta de fingir que no puede caminar: "No quiero que Andrés me abandone si digo la verdad"

María y Gabriel hablan sobre los planes que tienen respecto a la empresa y qué papel juega ella en todos esto.

Joaquín le revela a Gema cómo fue la muerte de Jesús: "Don Pedro chantajea a mi madre con denunciarla"

El mayor de los Merino se sincera con su mujer y le cuenta cómo fueron los hechos de la muerte de Jesús.

"Era lo que querías": Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

"Era lo que querías": Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

