Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se refugia en el alcohol para olvidar a Fina

Luz hará de intermediaria y le entregará a Cristina una carta de parte de don Pedro. Allí, el hombre le pedirá perdón a la perfumista por todo el tiempo que la separó de su madre.

Se llevará a cabo el funeral de Ángela, y Tasio estará alerta de que no aparezca Damián por allí. ¿Qué hará el patriarca al final?

Marta seguirá bebiendo para pasar el mal momento que sufre desde que se fue Fina. Pelayo le echará en cara que no puede seguir así... ¿Cuál será su respuesta?

Además, Pelayo escuchará como Andrés pregunta a la Guardia Civil por Santiago, ¿se habrá reactivado su búsqueda?

