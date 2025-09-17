Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Renacer | 16 de septiembre

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

El doctor le entrega a su exnovia una fotografía juntos en la que se puede apreciar que ha estado quemando sus recuerdos.

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Evren está destrozado. Todavía no entiende por qué Bahar lo ha dejado plantado en el altar y ha decidido aceptar la oferta de trabajo en Estados Unidos para alejarse de ella e intentar pasar página lo antes posible.

“Era lo que querías”: Evren comunica a Bahar que se marcha a Estados Unidos

Evren ha estado quemando todos los recuerdos que tenía con Bahar, pero ha querido guardarse una foto para entregársela a ella en el hospital, un gesto que la médico ha interpretado como el fin definitivo de su relación.

“No puedes estar donde hay paz, así que, para que seas tú misma, debes ser el sol de aquellos que convierten tu vida en invierno. Al menos te sentirás mejor si lo piensas así”, le ha dicho un Evren muy frío a Bahar. ¿Habrá algo que la médica pueda hacer para reconciliarse con él antes de que se marche a Estados Unidos?

Antena 3» Series» Renacer

Publicidad

Series

Tura comienza su venganza: Çagla y Bahar… ¡amenazadas y secuestradas!

Tura comienza su venganza: Çagla y Bahar… ¡amenazadas y secuestradas!

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

Uras convence a Bahar para que Timur vuelva a casa, ¿intentará recuperar a su exmujer?

Uras convence a Bahar para que Timur vuelva a casa, ¿intentará recuperar a su exmujer?

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”
Renacer | 16 de septiembre -

Cem, decidido a renunciar al amor de Umay: “Prefiero rendirme ahora a que me dejes luego”

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”
Renacer | 16 de septiembre

Rengin se rompe y confiesa a Çagla y Bahar el maltrato de Tura: “Ya no confío en nadie”

Marta
Avance

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se refugia en el alcohol para olvidar a Fina

Pelayo encontrará a Marta borracha: está ahogando sus penas en alcohol.

Don Agustín
Resumen

Capítulo 394 de Sueños de libertad; 16 de septiembre: Tasio veta a su padre de la misa y el funeral de Ángela

Así se lo ha expresado a don Agustín y a Carmen: no quiere tener a su padre cerca.

Carmen

Carmen le aconseja a Damián que haga un gran sacrificio por su hijo

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

"No voy a dejar que ese imbécil me quite a mi hijo": nuevos episodios de La Encrucijada, este jueves

Luz

"Es probable que ni salga del hospital": Luz advierte a Irene del grave estado de Pedro

Publicidad