El gesto de Evren que destroza a Bahar: ¿es este el fin de su relación?

Evren está destrozado. Todavía no entiende por qué Bahar lo ha dejado plantado en el altar y ha decidido aceptar la oferta de trabajo en Estados Unidos para alejarse de ella e intentar pasar página lo antes posible.

Evren ha estado quemando todos los recuerdos que tenía con Bahar, pero ha querido guardarse una foto para entregársela a ella en el hospital, un gesto que la médico ha interpretado como el fin definitivo de su relación.

“No puedes estar donde hay paz, así que, para que seas tú misma, debes ser el sol de aquellos que convierten tu vida en invierno. Al menos te sentirás mejor si lo piensas así”, le ha dicho un Evren muy frío a Bahar. ¿Habrá algo que la médica pueda hacer para reconciliarse con él antes de que se marche a Estados Unidos?