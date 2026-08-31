Capítulo 637 de Sueños de libertad; 31 de agosto: Eduardo se enfrenta a Damián para proteger a Roque

En el capítulo de hoy en Sueños de libertad…

A pesar de los riesgos que supone operarse, Pablo ha dejado de lado sus miedos y ha accedido a ello, pero antes ha pedido dejar todos sus asuntos en orden. ¿De qué se tratará?

Por otro lado, tras su último incidente, Paula y Claudia han acercado posturas cuando la encargada se ha disculpado sinceramente, prometiendo mantener una relación más cordial. ¿Cumplirá con su palabra?

Mientas, Marta ha tenido que claudicar ante las amenazas de Gabriel con despedir a las dependientas. El director de la fábrica se ha salido con la suya y ha ordenado volver a exhibir los perfumes franceses.

En otro orden de cosas, Bianca ha vuelto a manipular a Fina con una pregunta envenenada sobre su relación con Marta. Y es que… ¡la artista le ha sugerido que no debería continuar su relación!

Además, Eduardo se ha presentado en el despacho de Damián para exigirle que retome su relación comercial con Roque. El chófer ha llegado a perder las formas, lo que ha enfadado a Damián, ¡que se ha planteado despedirle! ¿Será capaz de ello?

Finalmente, Andrés y Begoña se han acercado como nunca. La enfermera se ha derrumbado ante la triste situación que atraviesa su matrimonio y el De la Reina no ha dudado en consolarla, ¡sin saber que estaban siendo fotografiados por Beatriz!

No te pierdas nada de Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 15:45h. Si no puedes esperar, adelántate a su emisión con atresplayer.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas